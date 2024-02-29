تدشين أول بنك استثماري حكومي في سلطنة عمان

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت سلطنة عمان، اليوم الخميس، تدشين أول بنك استثمار متخصص مملوك للحكومة بشكل كامل، وذلك بعد حصوله على التراخيص اللازمة من البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية – حسبما ذكر موقع (CNBC) أن البنك أُنشئ لدعم الأهداف والطموحات الاستراتيجية لسلطنة عمان والمستثمرين محلياً وإقليمياً، عبر تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية تتنوع بين الاستشارات المالية للشركات وتطوير أسواق الأوراق المالية المحلية والإقليمية.

موضوعاتعقود الكاكاو تسجل مكاسب شهرية غير مسبوقة منذ أكثر من عقدين بايدن يعتبر تقنيات السيارات الصينية تهديدًا للأمن القومي الأمريكي الهند تحقق نموًا فصليًا يتجاوز 8% ويفوق التوقعات

ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس إدارة البنك عبدالسلام بن محمد المرشدي، قوله إنه مع وجود البنك تستكمل سلطنة عمان منظومة الأدوات المتاحة دوليا لتنمية المشروعات والاستثمارات والتي كان آخرها إطلاق صندوق عمان المستقبل، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وفقاً للوكالة، يركز البنك على توفير مجموعة متكاملة من الاستشارات الاستراتيجية ومنتجات أسواق رأس المال للشركات المدرجة وغير المدرجة في السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي، وقطاعات الأعمال الرئيسية من بينها الطاقة والصناعة والتعدين والقطاعات الاستهلاكية والزراعة وإدارة المال والأصول والعقارات والبنية الأساسية والتقنية والتكنولوجية والإعلام والاتصالات وأي قطاعات أخرى تستهدفها سلطنة عمان.

المصدر: