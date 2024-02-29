تدشين أول بنك استثماري حكومي في سلطنة عمان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت سلطنة عمان، اليوم الخميس، تدشين أول بنك استثمار متخصص مملوك للحكومة بشكل كامل، وذلك بعد حصوله على التراخيص اللازمة من البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية – حسبما ذكر موقع (CNBC) أن البنك أُنشئ لدعم الأهداف والطموحات الاستراتيجية لسلطنة عمان والمستثمرين محلياً وإقليمياً، عبر تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية تتنوع بين الاستشارات المالية للشركات وتطوير أسواق الأوراق المالية المحلية والإقليمية.
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ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس إدارة البنك عبدالسلام بن محمد المرشدي، قوله إنه مع وجود البنك تستكمل سلطنة عمان منظومة الأدوات المتاحة دوليا لتنمية المشروعات والاستثمارات والتي كان آخرها إطلاق صندوق عمان المستقبل، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وفقاً للوكالة، يركز البنك على توفير مجموعة متكاملة من الاستشارات الاستراتيجية ومنتجات أسواق رأس المال للشركات المدرجة وغير المدرجة في السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي، وقطاعات الأعمال الرئيسية من بينها الطاقة والصناعة والتعدين والقطاعات الاستهلاكية والزراعة وإدارة المال والأصول والعقارات والبنية الأساسية والتقنية والتكنولوجية والإعلام والاتصالات وأي قطاعات أخرى تستهدفها سلطنة عمان.
المصدر:
MENAFN29022024000202011048ID1107920016
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