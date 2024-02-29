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بايدن يعتبر تقنيات السيارات الصينية تهديدًا للأمن القومي الأمريكي

2/29/2024 11:17:38 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة عقود الكاكاو تسجل مكاسب شهرية غير مسبوقة منذ أكثر من عقدين تدشين أول بنك استثماري حكومي في سلطنة عمان الهند تحقق نموًا فصليًا يتجاوز 8% ويفوق التوقعات

أمر الرئيس الأمريكي“جو بايدن” وزارة التجارة بالتحقيق في استخدام البرمجيات الأجنبية في السيارات داخل الولايات المتحدة، مشيرًا إلى التقنيات الصينية باعتبارها خطرًا محتملًا على الأمن القومي لبلاده.

وقال“بايدن” في بيان الخميس، إن الجهود الصينية للسيطرة على صناعة السيارات العالمية“تشكل مخاطر أمنية واضحة” على الولايات المتحدة.

وأضاف:“يمكن (لتقنيات) المركبات الصينية المتصلة أن تجمع بيانات حساسة عن مواطنينا وبنيتنا التحتية، وترسل هذه البيانات مرة أخرى إلى بكين، ويمكن الوصول إلى هذه المركبات عن بعد أو تعطيلها”.

وبحسب صحيفة“وول ستريت جورنال، فمن الممكن أن يؤدي هذا التحقيق عند نهايته، إلى فرض قيود على استخدام مكونات معينة في السيارات داخل الولايات المتحدة.

وسيكون هذا التحقيق هو الأحدث في سلسلة من التحركات التي اتخذتها إدارة“بايدن” لحماية الصناعة الأمريكية، ضد ما يعتبره المسؤولون“تهديدًا متزايدًا” من الهجمات الإلكترونية الصينية.

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