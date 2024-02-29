بايدن يعتبر تقنيات السيارات الصينية تهديدًا للأمن القومي الأمريكي

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أمر الرئيس الأمريكي“جو بايدن” وزارة التجارة بالتحقيق في استخدام البرمجيات الأجنبية في السيارات داخل الولايات المتحدة، مشيرًا إلى التقنيات الصينية باعتبارها خطرًا محتملًا على الأمن القومي لبلاده.
وقال“بايدن” في بيان الخميس، إن الجهود الصينية للسيطرة على صناعة السيارات العالمية“تشكل مخاطر أمنية واضحة” على الولايات المتحدة.
وأضاف:“يمكن (لتقنيات) المركبات الصينية المتصلة أن تجمع بيانات حساسة عن مواطنينا وبنيتنا التحتية، وترسل هذه البيانات مرة أخرى إلى بكين، ويمكن الوصول إلى هذه المركبات عن بعد أو تعطيلها”.
وبحسب صحيفة“وول ستريت جورنال، فمن الممكن أن يؤدي هذا التحقيق عند نهايته، إلى فرض قيود على استخدام مكونات معينة في السيارات داخل الولايات المتحدة.
وسيكون هذا التحقيق هو الأحدث في سلسلة من التحركات التي اتخذتها إدارة“بايدن” لحماية الصناعة الأمريكية، ضد ما يعتبره المسؤولون“تهديدًا متزايدًا” من الهجمات الإلكترونية الصينية.
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