وود ماكنزي تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2024

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالنفط يتراجع عند التسوية لكنه يحقق مكاسب للشهر الثاني على التوالي عقود الغاز الأمريكية تتجه لتسجيل أطول سلسلة خسائر شهرية منذ مارس 2020 الحكومة الأردنية تقرر رفع أسعار البنزين والديزل مع تثبيت سعر السولار

خفضت“وود ماكنزي” توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط، لتتوقع نموًا بمقدار 1.9 مليون برميل يوميًا في عام 2024، بعد توقعها في يناير نمو الطلب العالمي بنحو مليوني برميل يوميًا هذا العام.

وخلال مؤتمر صحفي لشركة استشارات الطاقة ضمن فاعليات أسبوع الطاقة الدولي في لندن، قال“آلان جيلدر”، نائب رئيس الأبحاث:“دول آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء الصين والهند، ستمثل 542 ألف برميل يومياً من الطلب المتزايد، فيما تمثل الصين 496 ألف برميل يومياً والهند 161 ألف برميل يومياً”.

وأضاف“جيلدر” أن النمو القوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ –تتوقع الشركة أن تمثل تلك الأسواق أكثر من 63% من إجمالي نمو الطلب العالمي في 2024- يتناقض بشكل حاد مع أوروبا، حيث من المتوقع أن ينخفض الطلب لديها بمقدار 44 ألف برميل يوميًا بسبب ضعف النمو الاقتصادي.

وبحسب التقرير المنشور على الموقع الرسمي الخميس، فإن توقعات“وود ماكنزي” لنمو الطلب على النفط ستكون أقل في عام 2025 عند 1.4 مليون برميل يوميًا، وستكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ مرة أخرى المحرك الرئيسي حيث ستمثل أكثر من 59% من الإجمالي.

وفيما يتعلق بإنتاج النفط، تتوقع“وود ماكنزي” زيادة“أوبك” إنتاجها من النفط الخام لتحقيق التوازن في السوق في عام 2024، على الرغم من قرار“أوبك+” في نوفمبر 2023 بتنفيذ خطة خفض طوعية قدرها 2.2 مليون برميل يوميًا خلال الربع الأول من عام 2024.

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