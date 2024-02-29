وود ماكنزي تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2024

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خفضت“وود ماكنزي” توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط، لتتوقع نموًا بمقدار 1.9 مليون برميل يوميًا في عام 2024، بعد توقعها في يناير نمو الطلب العالمي بنحو مليوني برميل يوميًا هذا العام.
وخلال مؤتمر صحفي لشركة استشارات الطاقة ضمن فاعليات أسبوع الطاقة الدولي في لندن، قال“آلان جيلدر”، نائب رئيس الأبحاث:“دول آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء الصين والهند، ستمثل 542 ألف برميل يومياً من الطلب المتزايد، فيما تمثل الصين 496 ألف برميل يومياً والهند 161 ألف برميل يومياً”.
وأضاف“جيلدر” أن النمو القوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ –تتوقع الشركة أن تمثل تلك الأسواق أكثر من 63% من إجمالي نمو الطلب العالمي في 2024- يتناقض بشكل حاد مع أوروبا، حيث من المتوقع أن ينخفض الطلب لديها بمقدار 44 ألف برميل يوميًا بسبب ضعف النمو الاقتصادي.
وبحسب التقرير المنشور على الموقع الرسمي الخميس، فإن توقعات“وود ماكنزي” لنمو الطلب على النفط ستكون أقل في عام 2025 عند 1.4 مليون برميل يوميًا، وستكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ مرة أخرى المحرك الرئيسي حيث ستمثل أكثر من 59% من الإجمالي.
وفيما يتعلق بإنتاج النفط، تتوقع“وود ماكنزي” زيادة“أوبك” إنتاجها من النفط الخام لتحقيق التوازن في السوق في عام 2024، على الرغم من قرار“أوبك+” في نوفمبر 2023 بتنفيذ خطة خفض طوعية قدرها 2.2 مليون برميل يوميًا خلال الربع الأول من عام 2024.
المصدر:
MENAFN29022024000202011048ID1107920014
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