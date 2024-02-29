عقود الكاكاو تسجل مكاسب شهرية غير مسبوقة منذ أكثر من عقدين

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتبايدن يعتبر تقنيات السيارات الصينية تهديدًا للأمن القومي الأمريكي تدشين أول بنك استثماري حكومي في سلطنة عمان الهند تحقق نموًا فصليًا يتجاوز 8% ويفوق التوقعات

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للكاكاو خلال فبراير بأعلى وتيرة شهرية منذ أكثر من عقدين، على خلفية مخاوف العرض المتزايدة التي تهدد بدفع أسعار مكون الشوكولاتة الرئيسي إلى مستويات أعلى.

وأغلقت العقود خلال تعاملات نيويورك الخميس، مرتفعة قرابة 1% عند 6049 دولارًا للطن المتري، وسجلت مكاسب خلال فبرير بنحو 25%، وهي أعلى وتيرة ارتفاع شهرية منذ عام 2001.

ووصلت الأسعار أيضًا إلى مستوى قياسي جديد هذا الشهر، حيث سجلت 6648 دولارًا يوم الإثنين، وجاءت المكاسب بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية والآفات التي أضرت بالمحاصيل في غرب إفريقيا.

وتتوقع شركة“باري كاليبوت- Barry Callebaut” السويسرية، والتي تورد لبعض من أكبر العلامات التجارية للشوكولاتة الاستهلاكية، أن يتخلف إنتاج الكاكاو عن الاستهلاك بمقدار 500 ألف طن في الموسم الحالي.

كما تتوقع حدوث عجز آخر قدره 150 ألف طن في الموسم المقبل، محذرة من أن المزارعين في غرب إفريقيا يفتقرون إلى الحافز لزيادة إنتاجهم.