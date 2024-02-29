عقود الكاكاو تسجل مكاسب شهرية غير مسبوقة منذ أكثر من عقدين

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ارتفعت أسعار العقود الآجلة للكاكاو خلال فبراير بأعلى وتيرة شهرية منذ أكثر من عقدين، على خلفية مخاوف العرض المتزايدة التي تهدد بدفع أسعار مكون الشوكولاتة الرئيسي إلى مستويات أعلى.
وأغلقت العقود خلال تعاملات نيويورك الخميس، مرتفعة قرابة 1% عند 6049 دولارًا للطن المتري، وسجلت مكاسب خلال فبرير بنحو 25%، وهي أعلى وتيرة ارتفاع شهرية منذ عام 2001.
ووصلت الأسعار أيضًا إلى مستوى قياسي جديد هذا الشهر، حيث سجلت 6648 دولارًا يوم الإثنين، وجاءت المكاسب بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية والآفات التي أضرت بالمحاصيل في غرب إفريقيا.
وتتوقع شركة“باري كاليبوت- Barry Callebaut” السويسرية، والتي تورد لبعض من أكبر العلامات التجارية للشوكولاتة الاستهلاكية، أن يتخلف إنتاج الكاكاو عن الاستهلاك بمقدار 500 ألف طن في الموسم الحالي.
كما تتوقع حدوث عجز آخر قدره 150 ألف طن في الموسم المقبل، محذرة من أن المزارعين في غرب إفريقيا يفتقرون إلى الحافز لزيادة إنتاجهم.
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