الصناعات الغذائية تعقد اجتماعًا للتوعية باشتراطات الهيئة العامة لسلامة الغذاء

(MENAFN
- Al-Borsa News) عقدت غرفة الصناعات الغذائية اجتماعا موسعا مع ممثلي الشركات المصنعة للعبوات المعدنية (الصفيح) بغرفة الصناعات الهندسية، لتوعية أعضاء الغرفة والتعريف بالاشتراطات" />
الجمعة, مارس 1, 2024
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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية أسواق “الصناعات الغذائية” تعقد اجتماعًا للتوعية باشتراطات الهيئة العامة لسلامة الغذاء كتب : البورصة خاص الخميس 29 فبراير 2024
غرفة الصناعات الغذائية
عقدت غرفة الصناعات الغذائية اجتماعا موسعا مع ممثلي الشركات المصنعة للعبوات المعدنية (الصفيح) بغرفة الصناعات الهندسية، لتوعية أعضاء الغرفة والتعريف بالاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء والتوافق مع اللائحة الفنية الصادرة عن الهيئة بشأن المواد والأدوات الملامسة للأغذية رقم 17 لسنة 2022 والاشتراطات الواجب توافرها في العبوات الملامسة للأغذية وذلك لضمان سلامة الغذاء وعدم حدوث أي تلوث.
وقال احمد غازي، رئيس شعبة الألبان التقليدية بغرفة الصناعات الغذائية أن الاجتماع يهدف الي تعريف المصانع والمتعاملين معها من العبوات للتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء يحقق مصالح مشتركة لقطاع الصناعات الغذائية، مشيرا إلى انه تم التعريف بكافة الاشتراطات الملزمة للمصانع والتسهيلات المقدمة من هيئة سلامة الغذاء لتأهيل وتسجيل واعتماد مصانع العبوات المعدنية اللازمة للتداول في السوق المحلي وفي أسواق التصدير.
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وأكد ضرورة تسجيل مصانع العبوات في الهيئة وبدورنا نؤكد علي تسهيل إجراءات التسجيل والتوعية بالقواعد الملزمة للمصانع.
ومن جانبها أشارت مني العبد مسئول ملف المواد الملامسة للغذاء بهيئة سلامة الغذاء إلى إلزام شركات انتاج العبوات المعدنية والاسطح الملامسة للغذاء.
بالقواعد والاشتراطات المعلنة من الهيئة العامة لسلامة الغذاء وإصدار شهادة المطابقة وتسليمها لمنتجي الغذاء مشيرة الي ان المنتجين ملزمين باستخدام مواد تعبئة وتغليف متوافقة مع الاشتراطات واثبات ذلك.
بالوثائق الداعمة والتحاليل التي تثبت انها صحية من خلال 3 معامل معتمدة هي معمل رويال في العين السخنة والمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات ومعامل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.
وأكدت ان هناك تنسيقا تاما بين الهيئة العامة لسلامة الغذاء وغرفة الصناعات الغذائية لعمل تهيئة للمصانع وتأهيلها لاستيفاء الخطوات والمتابعة وإقرار المطابقة والتحليل وتقديم التيسيرات اللازمة لتوافق المصانع المنتجة للأغذية والمنتجة للعبوات والتغليف.
كما تم طرح خلال الاجتماع الخدمات المقدمة من مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات واكد الدكتور د.عماد محمد علي مركز الالتزام البيئي باتحاد الصناعات ان المركز يقدم التسهيلات التمويلية لتطوير المصانع بالمعدات والآلات والتكنولوجيا بفائدة ميسرة ومتناقصة لا تتعدي 2% طول مدة القرض.
المصدر:
MENAFN29022024000202011048ID1107920012