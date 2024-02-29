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MENAFN - Al-Borsa News) عقدت غرفة الصناعات الغذائية اجتماعا موسعا مع ممثلي الشركات المصنعة للعبوات المعدنية (الصفيح) بغرفة الصناعات الهندسية، لتوعية أعضاء الغرفة والتعريف بالاشتراطات" />







الجمعة, مارس 1, 2024لا يوجد نتائج اظهار كل النتائجلا يوجد نتائج اظهار كل النتائج



لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية أسواق “الصناعات الغذائية” تعقد اجتماعًا للتوعية باشتراطات الهيئة العامة لسلامة الغذاء كتب : البورصة خاص الخميس 29 فبراير 2024

غرفة الصناعات الغذائية

عقدت غرفة الصناعات الغذائية اجتماعا موسعا مع ممثلي الشركات المصنعة للعبوات المعدنية (الصفيح) بغرفة الصناعات الهندسية، لتوعية أعضاء الغرفة والتعريف بالاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء والتوافق مع اللائحة الفنية الصادرة عن الهيئة بشأن المواد والأدوات الملامسة للأغذية رقم 17 لسنة 2022 والاشتراطات الواجب توافرها في العبوات الملامسة للأغذية وذلك لضمان سلامة الغذاء وعدم حدوث أي تلوث.

وقال احمد غازي، رئيس شعبة الألبان التقليدية بغرفة الصناعات الغذائية أن الاجتماع يهدف الي تعريف المصانع والمتعاملين معها من العبوات للتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء يحقق مصالح مشتركة لقطاع الصناعات الغذائية، مشيرا إلى انه تم التعريف بكافة الاشتراطات الملزمة للمصانع والتسهيلات المقدمة من هيئة سلامة الغذاء لتأهيل وتسجيل واعتماد مصانع العبوات المعدنية اللازمة للتداول في السوق المحلي وفي أسواق التصدير.

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وأكد ضرورة تسجيل مصانع العبوات في الهيئة وبدورنا نؤكد علي تسهيل إجراءات التسجيل والتوعية بالقواعد الملزمة للمصانع.

ومن جانبها أشارت مني العبد مسئول ملف المواد الملامسة للغذاء بهيئة سلامة الغذاء إلى إلزام شركات انتاج العبوات المعدنية والاسطح الملامسة للغذاء.

بالقواعد والاشتراطات المعلنة من الهيئة العامة لسلامة الغذاء وإصدار شهادة المطابقة وتسليمها لمنتجي الغذاء مشيرة الي ان المنتجين ملزمين باستخدام مواد تعبئة وتغليف متوافقة مع الاشتراطات واثبات ذلك.

بالوثائق الداعمة والتحاليل التي تثبت انها صحية من خلال 3 معامل معتمدة هي معمل رويال في العين السخنة والمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات ومعامل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.

وأكدت ان هناك تنسيقا تاما بين الهيئة العامة لسلامة الغذاء وغرفة الصناعات الغذائية لعمل تهيئة للمصانع وتأهيلها لاستيفاء الخطوات والمتابعة وإقرار المطابقة والتحليل وتقديم التيسيرات اللازمة لتوافق المصانع المنتجة للأغذية والمنتجة للعبوات والتغليف.

كما تم طرح خلال الاجتماع الخدمات المقدمة من مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات واكد الدكتور د.عماد محمد علي مركز الالتزام البيئي باتحاد الصناعات ان المركز يقدم التسهيلات التمويلية لتطوير المصانع بالمعدات والآلات والتكنولوجيا بفائدة ميسرة ومتناقصة لا تتعدي 2% طول مدة القرض.

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