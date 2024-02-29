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مؤشر التضخم المفضل لـالفيدرالي الأميركي يتباطأ إلى 2 4% بما يتماشى مع التوقعات

2/29/2024 11:03:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تباطأ معدل التضخم في أميركا بما يتماشى مع التوقعات في يناير، وفقا لمقياس الاحتياطي الفيدرالي الأكثر استخداما أثناء قراره لخفض أسعار الفائدة.
وتباطأ التضخم في الولايات المتحدة بحسب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.4% في يناير على أساس سنوي، ما يدعم توقعات خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، وتطابقت بيانات الأمس مع توقعات الاقتصاديين البالغة 2.4% في استطلاع لـ«بلومبيرغ».
ويدعم الانخفاض من معدلات ديسمبر البالغة 2.6% التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة في منتصف هذا العام تقريبا. معدلات الاقتراض حاليا تعتبر عند أعلى مستوياتها في 23 عاما. وبلغ معدل نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي على أساس شهري لشهر يناير 0.3%.
تحركات العقود الآجلة كانت متواضعة حيث ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بشكل متواضع بعد صدور البيانات بنسبة 0.3%. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين ـ والذي يتحرك مع توقعات أسعار الفائدة ـ بسبب الأخبار، مما تركه منخفضا بنسبة 0.01 نقطة مئوية خلال اليوم عند 4.64%.
أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسية، هي الأدنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مقارنة بذروة بلغت 7.1% في يونيو 2022، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
كما جاء المعدل الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني التغيرات في أسعار المواد الغذائية والطاقة، متماشيا مع التوقعات البالغة 2.8%. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.4%، وكان ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة (وهو مؤشر آخر لقياس التضخم في أميركا) بنسبة 3.1% في يناير على أساس سنوي.
وتشير تصريحات الاحتياطي الفيدرالي السابقة أنه غير مستعد لخفض تكاليف الاقتراض من المستويات الحالية البالغة ما بين 5.25 إلى 5.5% حتى يكون واثقا من أن ضغوط الأسعار قد عادت بشكل مستدام إلى مستهدفه البالغ 2%.

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