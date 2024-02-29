أبل تعتزم الكشف عن خطط بمجال الذكاء الاصطناعي هذا العام

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» تيم كوك، خلال اجتماع المساهمين السنوي، إن الشركة تخطط لكشف تفاصيل أكثر حول خططها لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في وقت لاحق من هذا العام.
وذكر كوك أن «أبل» ترى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي AI سيكون قادرا على القيام باختراقات مذهلة، وهو سبب توجه الشركة للاستثمار فيه بشكل كبير، ما سيفتح فرصا للمستخدمين عندما يتعلق الأمر بالإنتاجية وحل المشاكل والمزيد.
وقد انتقدت «أبل» لأنها كانت أبطأ في طرح الذكاء الاصطناعي التوليدي مقارنة بشركات مثل مايكروسوفت وغوغل.
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