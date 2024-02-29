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أبل تعتزم الكشف عن خطط بمجال الذكاء الاصطناعي هذا العام

2/29/2024 11:03:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» تيم كوك، خلال اجتماع المساهمين السنوي، إن الشركة تخطط لكشف تفاصيل أكثر حول خططها لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في وقت لاحق من هذا العام.
وذكر كوك أن «أبل» ترى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي AI سيكون قادرا على القيام باختراقات مذهلة، وهو سبب توجه الشركة للاستثمار فيه بشكل كبير، ما سيفتح فرصا للمستخدمين عندما يتعلق الأمر بالإنتاجية وحل المشاكل والمزيد.
وقد انتقدت «أبل» لأنها كانت أبطأ في طرح الذكاء الاصطناعي التوليدي مقارنة بشركات مثل مايكروسوفت وغوغل.

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