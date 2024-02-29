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HONOR تحصد 45 جائزة خلال مؤتمر MWC

2/29/2024 11:03:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقــــت علامـــــــة «HONOR» استراتيجيتها الجديدة لجميع السيناريوهات المدعمة بالذكاء الاصطناعي مع الإعلان عن الإطلاق العالمي لجهاز «HONOR Magic 6 Pro» وجهاز الكمبيوتر الشخصي «HONOR MagicBook Pro 16» المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك في مؤتمر «MWC» لعام 2024 والمنعقد في برشلونة.
وخلال مؤتمـر «MWC» لعام 2024، حصلـــــت «HONOR» على 45 جائزة من وسائل الإعلام العالمية، وخلال الإطلاق العالمي لهاتف «HONOR Magic 6 Pro»، منحت «Android Headlines» هاتف HONOR Magic6«Pro» جائزة «الأفضل في مؤتمر MWC لعام 2024»، مع القول ان هاتف «HONOR Magic6 Pro» يعد خطوة للأمام مقارنة بسابقه، ولا يوفر كاميرات رائعة فحسب، بل يتميز في جوانب أخرى مختلفة.
وقال موقع Android Police: «من خلال هاتف Magic 6 Pro، تعمل علامة HONOR على تعزيز أداء أجهزتها بشكل كبير، متجاوزة المنافسة في بعض المجالات الرئيسية». وعلقت وسائل الإعلام التقنية CNET أيضا قائلة: «يعد Magic 6 Pro من بين أكثر هواتف Android الرائدة المتاحة هذا العام».
وقد أعجبت وسائل الإعلام الشهيرة GQ Spain بالأداء الرائع لـ HONOR Magic6 Pro، وقالت: «سلسلة Magic Pro من HONOR هي الأكثر شهرة من HONOR، حيث توفر أفضل الأجهزة والبرامج.
وفيما يتعلق بأول كمبيوتر شخصي مدعوم بالذكاء الاصطناعي في تاريخ HONOR، تم عرض HONOR MagicBook Pro 16 لأول مرة على المستوى العالمي، وحاز تأييدا واسع النطاق من وسائل الإعلام العالمية. كما تم إدراج HONOR MagicBook Pro 16 كـ «أفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة في مؤتمر MWC لعام 2024» من قبل «Mashable».
ومنحــــــت «Android Authority» جهاز «HONOR MagicBook Pro 16» جائرة الأفضل في مؤتمر MWC لعام 2024، وعلقت بأن «HONOR MagicBook 16 Pro» هو جهاز كمبيوتر محمول قوي مصمم لعصر الذكاء الاصطناعي.
وأيضا، منحت «Trusted Reviews» جهاز «HONOR MagicBook Pro 16» جائزة الأفضل في العرض، قائلة إن الميزات مثل البحث الذكي عن الصور، وملخص المستندات الذكي، وفهم النص، والترجمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، والـ «Magic Text» تعــد بمستقبــل مثمــر.

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