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الفقعان الكويتية تدرس تشغيل رحلات إلى إيرلندا

2/29/2024 11:03:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن الفقعان، وفدا إيرلنديا يترأسهم وزير المشاريع والتجارة والتوظيف لجهورية إيرلندا سيمون كوفني، وسفيرة جمهورية إيرلندا لدى الإمارات أليسون ميلتون، وعدد من رجال الأعمال والشركات الإيرلندية في المقر الرئيسي للشركة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية الكابتن أحمد الكريباني وبعض المسؤولين في الشركة.
هذا، وبحث الطرفان سبل توطيد أواصر العلاقات بين الخطوط الجوية الكويتية وجمهورية إيرلندا فيما يخص قطاع النقل الجوي والعمل على تطويرها بما يعود بالمصلحة ويخدم جميع الأطراف.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكابتن عبدالمحسن الفقعان: «يسرنا استقبال وزير المشاريع جمهورية إيرلندا سيمون كوفني، والسفيرة أليسون ميلتون والوفد المرافق لهما، حيث ناقشنا أهمية تعزيز العلاقات بين الخطوط الجوية الكويتية والجهات والشركات في جمهورية إيرلندا الصديقة وكيفية ترسيخ هذه العلاقات لمزيد من التعاون المشترك في القطاعات التشغيلية التي تخص الطيران بين الطرفين».
وتابع الفقعان: «إن هذا التعاون المشترك يفتح المجال أمام دراسة تشغيل رحلات بين البلدين وعقد اتفاقيات لتبادل الخبرات والفرص الاستثمارية خاصة أن العديد من الكويتيين يسافرون إلى إيرلندا سواء للسياحة أو الدراسة أو الأعمال وهو ما يشجعنا على تعزيز هذا التعاون ويحقق الآمال والأهداف المرجوة، بالإضافة إلى الدخول لأسواق جديدة ومتنوعة ذات جدوى اقتصادية إيجابية تلبي في نفس الوقت رغبات عملائنا الكرام».
واختتم الفقعان حديثه بالتأكيد على متانة العلاقات الراسخة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، معربا عن أمله أن تواصل هذه العلاقات تطورها بما يعود بالمنفعة على الكويت وجمهورية إيرلندا الصديقة.
من جانب آخر، تمت استضافة الوفد في جولة ميدانية إلى معرض الشركة الدائم وتعرف من خلاله على تاريخ الخطوط الجوية الكويتية وإنجازاتها وجميع حقباتها على مدار 70 عاما منذ بداية التأسيس في عام 1954 مرورا بتطوير الأسطول والخدمات والغزو العراقي الغاشم على الكويت وصولا إلى الوقت الحاضر.

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