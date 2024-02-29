الراجحي 40 شركة تعمل في مطار الكويت
التاريخ
2/29/2024 11:03:03 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) قال مدير إدارة النقل الجوي في الإدارة العامة للطيران المدني عبدالله الراجحي إن عدد الشركات المشغلة من مطار الكويت الدولي وصل إلى 40 شركة طيران، وان عدد الدول التي ترتبط مع مطار الكويت الدولي وصل إلى 39 دولة. وأفاد الراجحي في بيان صحافي بأن شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي تقوم بالتشغيل إلى ما يقارب 80 وجهة من مطار الكويت الدولي، وذلك سعيا نحو ربط مطار الكويت الدولي بأكبر شبكة مطارات عالمية لتحقيق متطلبات سوق النقل الجوي في دولة الكويت.
MENAFN29022024000130011022ID1107919960
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.