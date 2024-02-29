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الراجحي 40 شركة تعمل في مطار الكويت

2/29/2024 11:03:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مدير إدارة النقل الجوي في الإدارة العامة للطيران المدني عبدالله الراجحي إن عدد الشركات المشغلة من مطار الكويت الدولي وصل إلى 40 شركة طيران، وان عدد الدول التي ترتبط مع مطار الكويت الدولي وصل إلى 39 دولة. وأفاد الراجحي في بيان صحافي بأن شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي تقوم بالتشغيل إلى ما يقارب 80 وجهة من مطار الكويت الدولي، وذلك سعيا نحو ربط مطار الكويت الدولي بأكبر شبكة مطارات عالمية لتحقيق متطلبات سوق النقل الجوي في دولة الكويت.

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