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الوطني يدعو عملاءه إلى متابعة الرسائل التوعوية لتفادي طرق الاحتيال المتجددة

2/29/2024 11:03:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يواصل بنك الكويت الوطني دعمه المستمر لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، والتي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت لنشر الثقافة المالية في المجتمع وتعزيز توعية العملاء من مختلف الشرائح.
ويدعو الوطني خلال هذه الحملة العملاء إلى متابعة آخر المنشورات والرسائل التوعوية التي يقدمها البنك عبر قنواته المختلفة، لإطلاعهم على أحدث صور عمليات الاحتيال وكيفية تفاديها، حيث يتبع المحتالون دائما طرقا ملتوية وأساليب جديدة ومختلفة لسرقة بيانات العملاء.
وينشر البنك عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي وكل قنواته الإلكترونية رسائل ومقاطع مصورة تحذر من عمليات الاحتيال المتجددة، مثل مخاطر الاستثمارات الوهمية سواء في السلع أو العملات الافتراضية وكذلك العقارات.
كما أن هناك صورا أخرى لعمليات الاحتيال مثل خداع العملاء بالاستثمار في أسهم وسندات مغرية تدر عوائد كبيرة ومجزية، أو إعطاء معلومات مزيفة عن استثمار حقيقي، أو الدخول إلى مواقع تداول وهمية وتسجيل البيانات الشخصية للحصول على الأرباح.
كذلك تشمل وسائل الاحتيال انتحال هويات وحسابات بعض المشاهير ورجال وسيدات الأعمال عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإيهام العملاء بتقديم مساعدات نقدية، وطلب البيانات المصرفية من أجل منح المساعدات، أو الاتصال المباشر على العملاء وانتحال صفة جهات رسمية من الدولة سواء من الشرطة أو أي جهة أخرى لسرقة البيانات.
ويحذر بنك الكويت الوطني من كل صور الاحتيال سواء باستخدام الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو حتى المكالمات الهاتفية، حيث ينشر البنك عبر قنواته الإلكترونية في مواقع التواصل مواد تحذر من الضغط على إعلانات مجهولة المصدر، أو إعلانات مشابهة لمؤسسات رسمية مثل إعلان اكتتاب البنوك أو شركات الاتصال التي تجري اكتتابا حقيقيا في الفترة نفسها.
كما تتضمن رسائل الوطني التوعوية خلال الحملة التأكيد على أن البنك لن يطلب معلومات شخصية عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، محذرا العملاء من الرد على تلك الرسائل التي تمثل محاولات احتيال الهدف منها الحصول على معلومات العميل المصرفية لسرقة أمواله أو بياناته.
ويؤمن بنك الكويت الوطني بأهمية تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع وزيادة الوعي بكيفية الاستفادة المثلى من الخدمات المتنوعة التي يقدمها البنك عبر فروعه وكل قنواته الإلكترونية، وذلك عبر صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى البنوك الكويتية.
وتعد جهود «الوطني» في توعية عملائه راسخة وركيزة أساسية في استراتيجيته، حيث يشدد دائما على ضرورة التزام العملاء بالتعليمات والإرشادات الأمنية العامة لتجنب عمليات الاحتيال الإلكترونية، مع أهمية تغيير الأرقام السرية للبطاقات المصرفية باستمرار وعدم مشاركتها مع أي شخص يدعي اتصاله من طرف البنك.
وتعتبر حملة «لنكن على دراية» هي الأضخم على مستوى دول المنطقة، وتهدف إلى رفع الوعي المصرفي والمالي لعملاء البنوك، كما تتبنى موضوعات توعوية غاية في الأهمية، من أبرزها، الخطوات الواجب اتباعها لتجنب التعرض لعمليات الاحتيال والتوعية بمخاطر الاستثمارات عالية المخاطر وأفضل السبل للاستفادة من الخدمات المصرفية وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
جدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني داعم وشريك رئيسي في كل حملات ومبادرات بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع، حيث دأب «الوطني» باعتباره أحد أكبر المؤسسات المالية في الكويت والمنطقة على تنظيم مختلف الفعاليات التي تسهم في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي، كما يحرص على تنظيم العديد من الدورات التدريبية لموظفيه لرفع خبراتهم في مجال عمليات الاحتيال ومكافحة الجرائم المالية.

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