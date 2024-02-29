بحره حقل واعد بطاقة إنتاجية 145 ألف برميل بحلول 2040

بداية الحقل كانت 3 آلاف برميل يومياً.. ووصل إلى 110 آلاف نهاية العام المالي الحالي

أحمد مغربييعد حقل بحره واحدا من أهم الحقول الاستراتيجية في شركة نفط الكويت، وتحديدا في منطقة شمال البلاد بالقرب من جون الكويت، حيث تهدف الكويت إلى زيادة إنتاج الحقل إلى 145 ألف برميل يوميا بالمستقبل باعتباره جزءا من استراتيجية شركة نفط الكويت لعام 2040.وتستعد «نفط الكويت» إلى طرح ممارسة لإجراء دراسات استشارية على حقل بحره من قبل الشركات العالمية، وذلك ضمن برنامج فريد من نوعه لنقل خبرات المقاولين غير التقليدية/ التقليدية لتطوير حقل بحره، حيث سيطبق الاستشاري أهم قدرات الصناعة ونموذج التعلم المستمر لأفضل الممارسات في تطوير الإنتاج وإدارة المخزون.وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن الاستشاري العالمي سيقوم طوال مدة العقد بتوفير المعرفة الفنية والإدارية الأولية، والوصول إلى التكنولوجيا وتوريدها، والمشورة، والمساعدة، والتدريب، والدعم والخدمات للشركة والسماح وتسهيل استخدام التكنولوجيا من قبل الشركة في المناطق، والخبرة فيما يتعلق بالتفسير الجيولوجي والجيوفيزيائي والبتروفيزيائي تحت السطح، والنمذجة الجيولوجية والديناميكية، وتحليل الخزان، والتنبؤ والإدارة، وإدارة المشاريع المتكاملة في جوانب الحفر والإنتاج لأنشطة الشركة في تطوير وتقييم حقل بحره.وكانت بداية حقل بحره بمعدل إنتاج يبلغ 3 آلاف برميل يوميا من النفط، والآن وبجهود الفرق المساهمة في إنتاج الحقل تم الوصول إلى معدل إنتاج يفوق 45 ألف برميل يوميا، وقد قامت الفرق الفنية بالتعاون مع شركة هاليبرتون العالمية بوضع الخطط والدراسات لتطوير وزيادة إنتاج الحقل، ومن ضمن هذه الخطط التبشير الحمضي للطبقات وحفر آبار متعددة الأطراف وآبار أفقية تفوق في مسافتها 7 آلاف قدم.وتعد بئر «بحره 1» أول بئر استكشافية تم حفرها في الكويت عام 1936، وكان ذلك بشكل رئيسي لمعالجة تسرب النفط على طول الساحل الشمالي لجون الكويت. ومنذ البداية، كان حقل بحره فريدا من نوعه، لكنه واجه العديد من التحديات، حيث إن الصخور التي يتكون منها تعاني من نفاذية منخفضة جدا، ولذا كانت مستويات الإنتاج منخفضة للغاية، إذ إنها لم تتجاوز 4000 برميل نفط في اليوم. وفي عام 2017، بدأت شركة نفط الكويت التعاون مع شركة «هاليبرتون» للاستفادة من تجربتها الفريدة في مواجهة مثل هذه التحديات، وخلال سنوات قليلة، أسفر هذا التعاون عن نتائج فورية، حيث تم اكتشاف المزيد من المكامن وظهرت إمكانات إنتاجية جيدة.واليوم، يضم بحره ستة مكامن نفطية، مع قدرات إنتاجية تصل إلى 60 ألف برميل نفط في اليوم، وارتفعت الإمكانات الإنتاجية لتصل إلى 80 ألف برميل نفط في اليوم، ثم إلى 110 آلاف برميل نفط يوميا في السنة المالية 2023-2024.ويعتبر هذا الأمر إنجازا بارزا في فترة قصيرة جدا، لذلك فإنه بفضل النجاح الذي حققه حقل بحره، هناك العديد من الدروس المستفادة التي يمكن تطبيقها ومشاركتها مع بقية مجموعات شركة نفط الكويت.وسيقود حقل بحره إجمالي الإنتاج في شمال الكويت بالمستقبل، حيث يتوقع أن يصل إنتاج الحقل إلى 145 ألف برميل في اليوم، باعتباره جزءا من استراتيجية شركة نفط الكويت لعام 2040.