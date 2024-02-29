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كم مترا يشتريها لك المليون دولار بالعقارات الفخمة حول العالم؟

2/29/2024 11:03:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) إذا قرر شخص ما شراء منزل في واحدة من أغلى أسواق العقارات في العالم، فإن عليه الاستعداد لدفع مبالغ ضخمة لأن المليون دولار لا يشتري إلا بضعة أمتار فقط، وعلى رأسها موناكو الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث يمكن شراء 16 مترا مربعا فقط من العقارات الفخمة بها بمبلغ مليون دولار، حسب تقرير الثروة لعام 2024 الصادر عن «نايت فرانك».
ولكي تتضح المساحات، فوفقا لموقع «أبارتمنت ليست» فإن الاستوديو أو الشقة السكنية المكونة من غرفة نوم واحدة فقط تبلغ مساحتها 46 مترا مربعا تقريبا.
ورغم الأسعار الباهظة إلا أن هناك إقبالا على الشراء، فخلال العشر سنوات الماضية، ارتفعت عمليات إعادة بيع العقارات التي يزيد سعرها على 10 ملايين يورو (نحو 10.8 ملايين دولار) في موناكو بأكثر من 300%، حسب بيانات «سافليز».
أما في هونغ كونغ -التي وصل متوسط سعر المنزل بها إلى 1.16 مليون دولار في 2023- فالأمر لا يختلف كثيرا، إذ تستطيع المليون دولار شراء 22 مترا مربعا فقط في العقارات الفخمة، بينما يشتري هذا المبلغ 32 مترا مربعا في سنغافورة.
وفي دبي، يمكن شراء مساحة 91 مترا مربعا في العقارات الفخمة بمبلغ مليون دولار، أو بمعنى آخر أربعة أضعاف ما يعادلها في هونغ كونغ، ورصد تقرير «نايت فرانك» تباينا كبيرا في الأسعار الأساسية عبر أسواق العقارات السكنية الفخمة، وهو ما يفاجئ المشترين في كثير من الأحيان.

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