مراجعة MSCI تقفز بسيولة البورصة إلى 65 7 مليون دينار



مكاسب جماعية شهرية للمؤشرات بواقع 2.5% للسوق الأول.. و1.8% للرئيسي و2.3% للعام أداء السوق مدعوم بالتوزيعات واستقرار النفط فوق 80 دولاراً.. وترقية 3 أسهم إلى «الأول»

شريف حمديشهدت جلسة تعاملات أمس الخميس قفزة على مستوى السيولة المتدفقة للبورصة الكويتية على إثر المراجعة الدورية الأولى في العام الحالي لأوزان الأسهم الكويتية ضمن مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، وذلك بنسبة 96.7% بإجمالي تدفقات بلغ 65.7 مليون دينار مقارنة بجلسة الأربعاء والتي بلغت سيولتها 33.4 مليون دينار، واستحوذ السوق الأول على 55.7 مليون دينار من اجمالي السيولة مقابل 10.09 ملايين دينار للسوق الرئيسي.واستقبلت 34 مليون دينار سيولة أجنبية خلال مزاد الاغلاق، تشكل 51.7% من اجمالي السيولة التي استقبلتها البورصة، حيث كانت محصلة السوق قبل مزاد الاغلاق 31.7 مليون دينار بواقع 22.5 مليون دينار للسوق الأول و9.2 ملايين دينار للسوق الرئيسي، ما يشير إلى ان السوق الاول استقبل خلال مزاد الإغلاق نحو 33.2 مليون دينار، وتتضمن مراجعة مؤشر «MSCI» دخول مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار لمؤشر الشركات الصغيرة، وذلك تزامنا مع إغلاق تعاملات أمس الخميس.ومع ضخ التدفقات الاجنبية، انهت مؤشرات السوق جلسة أمس على تباين في الاداء بارتفاع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.3%، وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.13%، وارتفاع مؤشر السوق العام بنسبة 0.27%.إلى ذلك، حققت المؤشرات ارتفاعات جماعية لافتة بنهاية التعاملات الشهرية، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 2.5% مع إغلاقات شهر فبراير بعد إضافة 200 نقطة مكاسب ليصل المؤشر إلى 8159 نقطة، وذلك مقارنة بـ 7959 نقطة بنهاية يناير الماضي، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.8% بمكاسب بلغت 113 نقطة ليصل المؤشر إلى 6086 نقطة مقارنة بـ 5973 نقطة، ليرتفع مؤشر السوق العام بنسبة 2.3% بمكاسب 172 نقطة ليصل إلى 7440 نقطة ارتفاعا من 7268 نقطة.وفي ضوء هذه الارتفاعات اللافتة لمؤشرات السوق، حققت القيمة السوقية مكاسب بنسبة 2% بنهاية فبرير الماضي بقيمة 882 مليون دينار، وذلك ببلوغ القيمة 43.803 مليار دينار ارتفاعا من 42.921 مليار دينار نهاية يناير الماضي.اما على مستوى السيولة المتدفقة للسوق خلال فبراير، فشهدت تراجعا بنسبة 21% بمحصلة 1.16 مليار دينار مقارنة بـ 1.47 مليارا بنهاية الشهر الذي سبقه نظرا لاقتصار جلسات التداول على 18 جلسة جراء تعطل السوق بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، وكذلك الاحتفال بالأعياد الوطنية، ولذات السبب، انخفضت احجام التداول خلال الشهر المنصرم بنسبة 25%، بإجمالي كميات اسهم متداولة 4.67 مليارات سهم مقابل 6.23 مليارات سهم الشهر قبل الماضي.وجاءت مكاسب السوق على مستوى المؤشرات والقيمة السوقية على اثر التوسع في العمليات الشرائية سواء من قبل الأفراد او المؤسسات والصناديق الاستثمارية خلال فبراير، بدعم كبير من النتائج المالية المعلنة للعام الماضي والتوصيات بالتوزيعات النقدية والمنحة، فضلا عن استمرار ارتفاع اسعار النفط بالسوق العالمي ليتجاوز النفط الكويتي 80 دولارا للبرميل، إضافة إلى ما سبق، ترقي 3 أسهم لسوق النخبة في 11 فبراير الماضي، وهي «الأهلي» و«الصالحية» و«STC»، مما عزز الثقة في السوق بشكل عام، ومن ثم انعكست هذه الثقة على مجمل الاداء.