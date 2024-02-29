الرقابة المالية تمنح تمويلات بقيمة 893.5 مليار جنيه خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اعلنت هيئة الرقابة المالية خلال المؤتمر السنوي لحصاد عام 2023، ان اجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023 قد بلغ 893.5 مليار جنيه، مقارنة ب 584 مليار جنيه خلال 2022 بمعدل زيادة بلغ 53%.
وبلغ إجمالي اصدارات الاسهم حوالي 57.5%، من اجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023.لتصبح بذلك المكون الاساسي من اجمالي قيمة التمويل الممنوح.
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وبالاضافة الي اجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي والذي بلغ 13.2% من اجمالي التمويل.
ويأتي بالمرتبة الثالثة اجمالي إصدارات الاوراق المالية بخلاف الاسهم بنسبة 9.8%, يليها التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث يمثل 8.1% من اجمالي التمويل الممنوح.
ووصلت قيمة التمويل الاستهلاكي خلال 2023 نسبة 5.3%، ووصل حجم الاوراق المخصمة بنسبة 4.9%.
ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الاقل من اجمالي التمويل الممنوح والتي تبلغ حوالي 1.2%.
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