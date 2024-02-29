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هل يجوز رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة؟

2/29/2024 8:00:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي المتعلِّق بردّ السلام بالإشارة أثناء الصلاة.

وأجابت الدار، اليوم، عن سؤال نصُّه: «ما حكم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة؟ فرجلٌ لديه محل بقالة، ويصلي فيه إذا حضرته الصلاة، وإذا مرَّ عليه رجلٌ وألقى عليه السلام أشار بيده ردّاً للسلام أثناء الصلاة».

واستشهدت، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، بفتوى الدكتور شوقي إبراهيم علام، الصادرة بتاريخ 25 ديسمبر 2023، التي أكد فيها أن الإشارة بردِّ السلام في الصَّلاة مما اتفق الفقهاء على مشروعيته، مشيراً إلى أنها غير مفسدة للصلاةِ.

ولفت علام إلى أن اختلاف الفقهاء في المسألة إنما وقع في درجة مشروعيَّة تلك الإشارة، موضحاً أن بعض الفقهاء أوجبها إن كان المصلي وحده وسُلِّمَ عليه، وهم المالكية ومَن وافقهم، وأن بعضهم قال باستحبابها وأنه لا بأس بها، وهم الشافعية والحنابلة، مضيفاً أن منهم من ذهب إلى كراهتها، كالحنفية ومن وافقهم.

وخلص إلى أن الإشارة بردِّ السلام أثناء الصلاة أمرٌ مشروعٌ، مؤكداً أنه لا يفسد الصلاة باتفاق الفقهاء، ولا بأس به شرعاً ولا حرج، وأن من الفقهاء من قال باستحبابه.

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