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الجيش الأمريكي يستهدف صواريخ ومسيَّرات هدَّدت السفن في البحر الأحمر

2/29/2024 8:00:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الأمريكي أنه شنَّ ضربات، أمس، ضد ستة صواريخ كروز مضادة للسفن وطائرة مسيَّرة شكَّلت تهديداً للسفن في البحر الأحمر.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، في منشور على «إكس»، أن المسؤولين العسكريين قرروا أن الصواريخ والطائرات المسيرة «تشكّل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة».

يُذكر أن القوات الأمريكية أسقطت، الشهر الماضي، ثلاث مسيّرات انقضاضية قرب سفن للشحن التجاري في البحر الأحمر.

وأعلن الجيش الأمريكي أنه دمر سبعة صواريخ كروز مضادة للسفن متمركزة على الأرض، غداة ضربه أربع مسيّرات كانت معدّة للإطلاق في اليمن.

ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب.

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