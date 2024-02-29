ماكرون يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مؤكداً أن الوضع في غزة «فظيع».

وقال ماكرون، في منشور على منصة «إكس»: «هناك سخط عميق إزاء الصور القادمة من غزة، حيث يستهدف الجنود الإسرائيليون المدنيين».

وأضاف: «أعبّر عن إدانتي الشديدة لعمليات إطلاق النار هذه»، داعياً إلى «الحقيقة والعدالة واحترام القانون الدولي».

وفتح جنود إسرائيليون النار على حشد من سكان شمال غزة أمس خلال تجمعهم للحصول على مساعدات، ما أدى إلى مقتل أكثر من 110 أشخاص، وفق وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس، فيما تجاوزت حصيلة الحرب 30 ألف قتيل في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وأقر مسؤول عسكري إسرائيلي بوقوع إطلاق نار محدود من جانب الجنود الذين شعروا بالتهديد، إلا أنه تحدث عن تدافع قُتل وجُرح خلاله العشرات من السكان، ودهست شاحنات المساعدة بعضهم.

واتهمت وزارة الصحة في قطاع غزة، التي تديرها حماس، الجنود الإسرائيليين بقتل 104 أشخاص بالرصاص، وإصابة 760 آخرين، أمس، أثناء توزيع المساعدات على الفلسطينيين.

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