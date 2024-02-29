إبراهيم وصالح يرويان تجربتيهما في «العويس»

(MENAFN
- Al-Bayan)
تواصلت أول من أمس، احتفالات مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، بتوزيع جوائز الدورة الـ 18، حيث نُظمت محاضرتان لكل من الدكتور عبد الله إبراهيم الفائز بجائزة الدراسات الأدبية والنقد، والقاص أمين صالح الفائز بجائزة القصة والرواية والمسرحية، ورويا خلال المحاضرتين تجربتيهما الإبداعية.
وقدم الدكتور عبد الله إبراهيم، محاضرة بعنوان (السردية العربية) وأدارتها الدكتورة بروين حبيب في قاعة المحاضرات بمبنى المؤسسة والتي تقام بالتعاون مع جامعة الوصل بدبي.
كما نظمت المؤسسة بالتعاون مع النادي الثقافي العربي بالشارقة، محاضرة للقاص أمين صالح أدارها الناقد إسلام بو شكير.
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