إبراهيم وصالح يرويان تجربتيهما في «العويس»

تواصلت أول من أمس، احتفالات مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، بتوزيع جوائز الدورة الـ 18، حيث نُظمت محاضرتان لكل من الدكتور عبد الله إبراهيم الفائز بجائزة الدراسات الأدبية والنقد، والقاص أمين صالح الفائز بجائزة القصة والرواية والمسرحية، ورويا خلال المحاضرتين تجربتيهما الإبداعية.

وقدم الدكتور عبد الله إبراهيم، محاضرة بعنوان (السردية العربية) وأدارتها الدكتورة بروين حبيب في قاعة المحاضرات بمبنى المؤسسة والتي تقام بالتعاون مع جامعة الوصل بدبي.

كما نظمت المؤسسة بالتعاون مع النادي الثقافي العربي بالشارقة، محاضرة للقاص أمين صالح أدارها الناقد إسلام بو شكير.