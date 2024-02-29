«دبي الدولي للكتابة» يختتم ورشة نقد الكتب

أعلن ((برنامج دبي الدولي للكتابة))؛ أحد أبرز المشاريع المعرفية الرائدة لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عن اختتام ورشة نقد الكتب التي أقيمت افتراضياً عبر تطبيق ((تيمز))، تحت إشراف المدرب الدكتور صالح هويدي، بهدف تدريب الشباب المنتسبين على قراءة الكتب من منظور نقدي وتحليلي وتزويدهم بالمهارات الأساسية التي تمكّنهم من تحليل نصوص الخطاب الأدبي من شعر وسرد وفق منهجية نظرية وتطبيقية.

وشهدت الورشة خلال فترة انعقادها، مناقشة عدد من النصوص الأدبية من مختلف الزوايا، ومن ثم تكليف المنتسبين الشباب الذين لديهم ملكة الكتابة النقدية ومراجعة الكتب، لكتابة قراءة نقدية لهذه النصوص وتقييمها ومعرفة أغراض الكاتب، مع التركيز على الجانب التطبيقي في ممارساتهم المستقبلية. كما تم العمل مع المشاركين على فهم الفكرة وتقريب المسافة بين القارئ والكتاب.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: ((تكمن أهمية ورشة نقد الكتب في تدريبها الشباب على منهجيات النقد البنَّاء للكتب، تعزيزاً لقدراتهم في مجال الكتابة الإبداعية وتطوير مهاراتهم النقدية، وتؤدي الورشة دوراً جوهرياً في دفع الحراك المعرفي، وتوجيه القراء لاختيار الأعمال الأدبية المناسبة، ونؤكِّد سعينا إلى تحسين مهارات الشباب في مجال النقد الأدبي وتشجيع النقد الأدبي لما له من دور مهم في فهم الأعمال الأدبية وتحليلها وتعزيز المعرفة الأدبية للقراء وتوسيع آفاقهم الفكرية، فضلاً عن دور النقّاد في اكتشاف مواهب جديدة في الأدب)).

أقيمت الورشة على مدار أربعة أشهر، وتضمَّنت خطوات منهجية وتطبيقية شملت التمييز بين الممارسة النقدية وإعداد البحث أو الدراسة العلمية وتحديد عناصر وآليات كل منها، واستعراض المكونات الأساسية لطريقة إعداد الكتاب أو الدراسة البحثية، بما فيها العنوان والمصادر والمرجعيات والتمهيد لموضوع الدراسة. وأفردت الورشة، حيزاً واسعاً للمحتوى والمقدمة وعناصر كل منهما، وكيفية صياغة الخاتمة لتلخيص مُخرجات البحث أو الدراسة، وإدراج المراجع والمصادر التي تمت الاستعانة بها.