يوسف حماد: «شارك تانك» يجسّد مكانة دبي كمركز عالمي لريادة الأعمال

محطات إبداعية كثيرة يقدمها برنامج ((شارك تانك دبي)) لمشاهدي تلفزيون دبي التابع لـ((دبي للإعلام))، يكشف من خلالها عن أفكار نوعية يجود بها رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين يسعون بكل جهد للتعريف بمشاريعهم وأفكارهم ومنتجاتهم المبتكرة أمام لجنة من المستثمرين، في محاولة منهم لإقناعهم بأهمية الاستثمار في أفكارهم مقابل منحهم نسبة معينة في المشروع.

لحظات ذهبية

وعلى مدار حلقات البرنامج، يعيش رواد الأعمال لحظات ذهبية يستفيدون خلالها من حصيلة الخبرة والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء لجنة المستثمرين الذين لا يتوقفون عن تقديم استشارات ونصائح ثمينة يمكنها أن تمهد الطريق أمام رواد الأعمال، ليكشف ذلك عن طبيعة الشغف الذي يتمتع به أعضاء لجنة المستثمرين، ومن بينهم رائد الأعمال يوسف حماد، شريك إداري في ((بيكو كابيتال))، يقود استراتيجية الشركة والاستثمارات في مجال التكنولوجيا، وشارك في تأسيس شركات في المملكة العربية السعودية والمنطقة، الذي لا يتوقف عن تقديم خبرته لرواد الأعمال، حيث يعتبر أن عمله هو مقابلة رواد أعمال جدد، والاستثمار في الأفكار، ويؤكد أن برنامج ((شارك تانك دبي)) يمثل فرصة ثمينة لأي رائد أعمال لعرض تفاصيل أفكاره والاستثمار بها.

فرص جديدة

ويرى يوسف حماد الذي يتمتع منذ صغره بشغف الاستثمار في الأفكار، أن أهمية برنامج ((شارك تانك دبي)) تكمن في قدرته على تعزيز اقتصاد دبي من خلال ما يوفره من دعم لرواد الأعمال ومشاريعهم الناشئة. ويقول: يوفر البرنامج فرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة فرصة الحصول على التمويل اللازم من مستثمرين يمتلكون خبرة ومعرفة عالية في الأسواق وقطاع الاستثمار في العديد من المجالات، ما يساعد رواد الأعمال الجدد على تطوير أفكارهم ومشاريعهم والارتقاء بها نحو مستويات أعلى، وفي تقديري أن لذلك انعكاسات إيجابية من حيث المساهمة في خلق فرص عمل جديدة، وجذب مزيد من الاستثمارات لدبي ما يعزز مكانة الإمارة وجهة لريادة الأعمال. ويشير إلى أن البرنامج الذي يعرض مساء كل خميس في تمام الساعة 22:30 يبرز ريادة دبي ومكانتها، وما تمتلكه من بيئة داعمة لريادة الأعمال بفضل ما توفره من تسهيلات وفرص كثيرة لرواد الأعمال الجدد.

دعم مادي

وأكد حماد، أن التمويل يعد أحد أهم التحديات التي تواجه رواد الأعمال الجدد، حيث يسهم ((شارك تانك دبي)) في تمكينهم من تجاوز هذا التحدي من خلالهم تسهيل حصولهم على الدعم المادي الذي يقدمه أحد أعضاء لجنة المستثمرين.

ويضيف: على مدار حلقات البرنامج شهدنا عرض مجموعة متنوعة من الأفكار المبتكرة التي تكشف عن طبيعة تفكير رواد الأعمال وما يتمتعون به من طموحات وأحلامهم، وما يمتلكونه من مهارات وقدرات مهنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي وحتى العالمي، وبلا شك أن وجود هذا الكم من الأفكار يكشف عن نماذج ملهمة لرواد الأعمال الناجحين، ما يسهم في رفع مستوى الوعي بريادة الأعمال وتحفيز الشباب على بدء مشاريعهم الخاصة.

ويوسف حماد هو شريك إداري في شركة ((بيكو كابيتال)) التي تعتبر واحدة من أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط ذات رأس مال استثماري، وتدير بخبرتها الواسعة أكثر من 500 مليون دولار، ويتمتع حماد بخبرة واسعة تتجاوز 15 عاماً في مجالات الاستثمار والقيادة وإدارة الأعمال، ويسعى دائماً إلى توظيف خبرته ومعرفته المهنية في دعم أفضل مبتكري التكنولوجيا في بداياتهم من خلال الاستثمار في مشاريعهم، فضلاً عن ذلك فهو عضو في ((مؤسسة كوفمان)) الهادفة إلى تعزيز ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة.