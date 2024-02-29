«أفلام الذكاء الاصطناعي» يتوّج الفائزين

فاز فيلم كوري، وآخر إيطالي بجوائز مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي من مدينة إكسبو دبي، الذي يحتفي بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع إِبداع الإنسان. وجاء الإعلان عن الفائزين في حفل توزيع جوائز المهرجان، الذي أقيم في مركز تواصل للمؤتمرات في مدينة إكسبو دبي.

واجتذبت المسابقة أكثر من 500 فيلم من 89 دولة، وقامت لجنة مكونة من 12 خبيراً في مجال السينما والتقنية بما في ذلك المخرج الشهير شيكار كابور، وخبير التكنولوجيا الإبداعي الحائز جوائز بن غروسمان بتصفية المشاركات، واختيار أفضل فيلم وأفضل مخرج، بينما صوّت الجمهور لصالح جائزة اختيار الجمهور، في حين قيمت تقنية الذكاء الاصطناعي الأولى من نوعها الصوت والصور والقصة لكل مشارك، لتحديد جائزة اختيار الذكاء الاصطناعي.

وفاز فيلم ((ون مور بمبكن)) للمخرج هانسل فون كوون من كوريا الجنوبية بجائزة أفضل فيلم، وجائزة اختيار الجمهور، واستحوذ هذا العمل الفني على انتباه الجماهير بمزيج من الفولكلور، والابتكار التقني، الذي يروي قصة زوجين مسنين يشاع أنهما يتحديان حدود الزمن.

وحصل فيلم ((تريتا)) للمخرج الإيطالي، فرانشيسكو سيرو، على جائزة أفضل مخرج عن قصته الساحرة عن مهرج يتظاهر بأنه ملك الإغراءات البشرية، وينظم معركة من أجل السيطرة، كما حصل سيرو على جائزة اختيار الذكاء الاصطناعي، التي ترعاها مجموعة ((جي 42))، حيث أبرزت أداة الذكاء الاصطناعي الفريدة والمصممة لهذا الغرض إمكانية المواءمة بين الحكم البشري وقدرات التقييم لدى الذكاء الاصطناعي، وأظهرت كيف يمكن للتكنولوجيا أن توفر طريقة جديدة لمراجعة الأعمال الفنية.

وقالت مرجان فريدوني، رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي: ((جودة العروض المقدمة وتنوعها وعمق المواضيع، التي تعالجها تؤكد نجاح أول مهرجان لأفلام الذكاء الاصطناعي في المنطقة في تعزيز منصة عالمية لاستكشاف التكنولوجيا والإبداع وإمكانات الذكاء الاصطناعي للتقدم، تجسد الأفلام الفائزة روح المهرجان، وتوضح كيف يمكن لخيال الناس إيجاد طرق جديدة للتعبير باستخدام أحدث التقنيات)).

وأضافت: ((مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي عزز مكانة مدينة إكسبو وجهة للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، ومجتمعاً يركز على المستقبل ومنصة عالمية للتعاون بشأن الأفكار الكبيرة))، إضافة إلى التطلع للمزيد من الفرص، التي من شأنها جذب الرواد والتقنيات المبتكرة.

وشهد حفل توزيع الجوائز، حضور العديد من الأسماء الفاعلة في مجال الأفلام والسينما والتقنية في أمسية مليئة بعروض الأفلام، وعروض الذكاء الاصطناعي التفاعلية، وأداء أوركسترا الفردوس لموسيقى من تأليف الذكاء الاصطناعي.