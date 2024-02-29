«حوارات دبي للمرأة» تستهل برامجها بجلسة مع آمنة بالهول في «سكة»

في إطار توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بتسليط الضوء على إبداعات المرأة الإماراتية وإنجازاتها في قطاع الثقافة والفنون، الذي يعد واحداً من المقومات الرئيسية في تشكيل النسيج الحضاري لإمارة دبي، استهلت مؤسسة دبي للمرأة جلسات ((حوارات دبي للمرأة)) بجلسة حوارية مع آمنة بالهول، المدير الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي.

وعقدت الجلسة في حي الشندغة التاريخي، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة لـ((مهرجان سكة للفنون والتصميم 2024))، الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، عضو مجلس دبي.

وتناولت الجلسة، التي حضرها سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ونعيمة أهلي، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة دبي للمرأة، وسلطانة سيف، مدير إدارة تطوير المرأة، وأدارتها الإعلامية ديالا العلي، المسيرة الإبداعية لآمنة بالهول منذ تخرجها في كلية الفنون والتصميم تخصص الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد، مروراً بالتدريب العملي، الذي تلقته بديزني لاند العالمية في لوس أنجليس، وصولاً إلى مشاركتها في العرض الافتتاحي لمعرض إكسبو 2020 دبي، بالإضافة إلى العديد من المحاور، التي تتعلق بالفن وطموحات المبدعين الشباب.

وقالت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة دبي للمرأة: ((هذه الجلسة تأتي في إطار سلسلة جلسات تتضمنها مبادرة ((حوارات دبي للمرأة))، التي أطلقتها المؤسسة كمنصة ملهمة، لتشجيع المرأة على الابتكار والقيام بأدوار ريادية في مختلف التخصصات، من خلال استضافة نماذج نسائية إماراتية ملهمة في هذه الجلسات يتبادلن الرأي والمعرفة والخبرات مع الحضور من الطالبات والمعنيات بالثقافة والفنون)).

وأضافت: ((هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية مؤسسة دبي للمرأة 2023– 2027، التي تتضمن العديد من المشاريع والمبادرات، التي تدعم التبادل الثقافي والمعرفي، تنفيذاً لتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وحرص سموها على مشاركة المؤسسة في الفعاليات والمعارض والمهرجانات الثقافية والفنية، التي تمثل جسوراً للتواصل بين مختلف الشعوب.

وثمنت نعيمة أهلي، علاقات التعاون بين مؤسسة دبي للمرأة، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، التي تسهم في تحقيق رؤية حكومة دبي لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتبادل أفضل الممارسات والتجارب المؤسسية على كافة الأصعدة، منوهة بأن هذا التعاون يتضمن تطوير وتنفيذ برامج مشتركة لإبراز الدور الثقافي للمرأة الإماراتية.

لغة عالمية

وخلال الجلسة قالت آمنة بالهول: ((وضع أهداف واضحة في الحياة تساعد كثيراً في تحقيق الطموحات)) ، وإن تجربتها في المشاركة في مسابقة ((ديزني لاند)) العالمية التي تمكنت من خلالها أن تصبح ضمن المراتب الثلاث الأولى كانت من التجارب، التي أثرت في مسيرتها كثيراً، مشيرة إلى أن أهم ما تعلمته من هذه التجربة أهمية التحدث بلغة عالمية تقدم الإبداع، من خلال قصة متماسكة مبنية على المشاعر الحقيقية.

وتطرقت إلى تجربتها كمخرج إبداعي لعرض افتتاح إكسبو 2020 دبي، قائلة: ((بمجرد أن دخلت إكسبو رسمت في خيالي ساحة الوصل))، مؤكدة أنها كانت تجربة حافلة بالتحديات الكبيرة خاصة أنها تزامنت مع جائحة كورونا.

وأضافت: ((أهم شيء حققناه هو أننا نجحنا في إعادة الأمل للناس في وقت من أصعب الأوقات على كل العالم))، مشيرة إلى الدعم الكبير الذي وجدته، خلال هذه التجربة من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، مدير عام ((إكسبو 2020 دبي)).

وعن تجربتها في مهرجان ((ضي دبي)) الفني، أكدت أنها بمثابة تحدي كبير مع مهرجانات الأضواء المنتشرة حول العالم، وأن فريق العمل المكون من 7 فنانين استطاع أن يعكس ثقافة بلادنا.