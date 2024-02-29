«الثقافة» تكشف فعاليات الشهر الوطني للقراءة

كشفت وزارة الثقافة، عن فعالياتها الخاصة بالشهر الوطني للقراءة 2024 الذي سينطلق خلال مارس الجاري، ويعد أحد أبرز الأحداث الثقافية المحلية التي تترجم رؤية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة، وتوفير البيئة الخصبة والبنية التحتية الملائمة لمجتمع المعرفة، حيث يتضمن جدول البرنامج مجموعة متكاملة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والمعرفية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس في بيت الحكمة بالشارقة، بحضور كل من شذى الملا، الوكيل المساعد لقطاع التراث والفنون المكلّف في وزارة الثقافة، ومروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، ومنى خليل، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة تنمية المجتمع، وجمال الشحي، عضو مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد، وإيمان بوشليبي، مدير إدارة المكتبات لدى هيئة الشارقة للكتاب.

كما حضر المؤتمر، فهد المعمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، ودانيا الدروبي، الرئيسة التنفيذية للعمليات بمؤسسة الإمارات للآداب، وعائشة إبراهيم سلطان، نائب رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، أمين عام جائزة غانم غباش للقصة القصيرة، وأسماء المطوع، رئيسة ومؤسسة صالون الملتقى الأدبي، وإيمان الحمّادي، مدير قسم شؤون المكتبات في هيئة الثقافة والفنون في دبي، وحمد الحميري، مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية في الأرشيف والمكتبة الوطنية، وموزة القبيسي، المستشار الثقافي لرئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، ومركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي.

وقالت شذى الملا الوكيل المساعد لقطاع التراث والفنون المكلّف في وزارة الثقافة: وضعت دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بناء الإنسان في صدارة اهتماماتها وأطلقت العديد من المبادرات والاستراتيجيات التنموية الطموحة التي تصب في مصلحة النهوض بقدرات الفرد في المجتمع، بما يخدم تطوير فكره ومعارفه وتدعيمه بالمزيد من الخبرات والمعارف.

وأضافت: تحرص الوزارة بالتعاون مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن الثقافي على ترجمة رؤية الدولة وقيادتها في الاستفادة من هذا الشهر في سبيل ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة.

بدوره، أكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بمناسبة شهر القراءة في دولة الإمارات أن الشهر يعكس الاهتمام الكبير، الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة لترسيخ ثقافة القراءة، وتعزيز زخم المشهد المعرفي، والمضي قدماً في مسيرة التنمية المتمحورة حول الإنسان.