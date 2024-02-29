«مدارس الحياة».. تجارب معرفية وفنية ملهمة

بيئة تثقيفية وترفيهية فريدة، توفرها هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، لكافة فئات المجتمع، عبر سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل التي تطل بها أندية ((الكتاب)) و((الرسم)) و((الشطرنج)) المندرجة تحت مظلة مشروع ((مدارس الحياة))، الهادف إلى تحفيز رواد مكتبات دبي العامة وحي الشندغة التاريخي على القراءة، وتطوير مهاراتهم الإبداعية وصقل قدراتهم في مجالات الفنون، إلى جانب رفع مستوى وعيهم بطرق الزراعة وإعداد الوجبات الصحية في شهر رمضان المبارك، وتمكينهم من التعرف على تقاليد الطهي في الإمارات والعالم.

خلال مارس الجاري، ستطل ((مدارس الحياة)) تحت عنوان ((الكلمات والنكهات))، حيث تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم ورشة ((ابتكر مع أودو)) الرامية إلى تزويد المشاركين بما يحتاجونه من مهارات أساسية تساعدهم على تطوير مشاريعهم في قطاع الأغذية من حيث إدارة العلاقات مع العملاء ونقاط البيع وإدارة المخزون، وغيرها، فيما سيتمكن زوار المكتبة من استكشاف العديد من الحقائق المتعلقة بالفاكهة والخضراوات، وكيفية الاستفادة من بقايا الطعام وتحويلها إلى حلويات، وذلك من خلال جلسة ((حلوى مستدامة)) التي يشرف عليها خبراء ((ميلز فور ليس)).

وضمن فعاليات ((نادي الكتاب))، تحتفي ((الصفا للفنون والتصميم))، بمبادرة ((راويات)) النسوية عبر جلسة ((رحلة في كتاب)) تديرها داليا أبو العطاء وتناقش فيها رواية ((العمى)) للكاتب الراحل جوزيه ساراماجو، بينما تستضيف مكتبة المنخول جلسة ((لماذا نقرأ)) التي تقدمها منة البدر وتستعرض فيها أهمية القراءة وأثرها على عقولنا، وكيف تساعدنا على الخروج بأفكار ملهمة.

وتتولى لين المسوتي، الإشراف على ورش ((نادي الرسم)) التي تقام في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، حيث تتناول في ورشة ((قصص استوائية)) أعمال الفنان الفرنسي الراحل هنري روسو، كما تسلط الضوء في جلسة ((تناغم الألوان: أعمال هنري إدموند كروس)) على أساليب الفنان الفرنسي الراحل هنري إدموند كروس ولوحاته التي امتازت ببساطتها وألوانها الزاهية.

في المقابل، سيحظى رواد مكتبة هور العنز، بتجربة التعرف على تفاصيل المأكولات والثقافة الإماراتية، من خلال جلسة ((رواد ويكي: أسرار المطبخ والثقافة الإماراتية)) التي تشرف عليها دعاء الخليفة، بينما ستمنح نوال الشاوي المشاركين في ((مجلس القراء))، الذي سيقام في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، فرصة اكتشاف التنوع الثقافي العالمي من خلال قصص مختلفة.

ازرع غذاءك

وستشهد مكتبة أم سقيم العامة ورشة ((ازرع غذاءك))، التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع بلدية دبي، وتتناول أثر الزراعة على الإنسان وحياته اليومية، وسيتعلم المشاركون فيها خطوات الزراعة بطرق بسيطة وفعّالة. ومع اقترابنا من شهر رمضان المبارك، ستقدم هيئة الصحة بدبي ورشة ((الوجبات الصحية في رمضان))، بهدف تعريف رواد مكتبتي ((أم سقيم))، و((هور العنز)) على طرق إعداد وجبات صحية تتضمن كافة العناصر الغذائية.