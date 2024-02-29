أبناء الإمارات يتألقون في افتتاح «خليجية الغولف»

حقق منتخبنا الشاب المركز الأول ومنتخبنا الوطني للرجال المركز الثاني في الجولة الأولى لبطولة الخليج الـ26 للرجال والـ15 للشباب للغولف، التي تحتضنها دولة قطر.

وجاء تصدر شباب الإمارات المكون من ريان أحمد، ومحمد سكيك، وراشد الجسمي، بالجولة الأولى للبطولة بمجموع 154 ضربة، وحل ثانياً المنتخب العماني بمجموع 168 ضربة.

وفي منافسات الفردي، حل ريان أحمد بالمركز الأول بمجموع 75 ضربة، وحل وصيفاً العماني أيمن البوسعيدي بمجموع 76 ضربة، ولاعبنا محمد سكيك ثالثاً بمجموع 79 ضربة، وزميله راشد الجسمي رابعاً بمجموع 82 ضربة.

وجاء منتخبنا الوطني بالمركز الثاني بمنافسات الرجال، وحل المنتخب البحريني بالمركز الأول.

وعلى مستوى منافسات الفردي، تصدر القطريان علي الشهراني، وصالح الكعبي، 76 ضربة لكل منهما، وحل لاعبنا توماس نسبت رابعاً بمجموع 78 ضربة، وتلاه أحمد سكيك سابعاً بمجموع 80 ضربة.

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