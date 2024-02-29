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كوينتيرو بطل المرحلة الثالثة من «رالي أبوظبي الصحراوي»

2/29/2024 7:20:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز الأمريكي كوينتيرو بالمرحلة الثالثة من رالي أبوظبي الصحراوي في نسخته الـ33 ((مرحلة مجلس أبوظبي الرياضي)) في 3:38:45 ساعات، منتزعاً صدارة الترتيب العام من القطري ناصر العطية بإجمالي زمن 10:44:01 ساعات.

وتراجع العطية إلى المركز الثاني بعد أن جاء خامساً في ترتيب المرحلة.

وفي فئة السيارات ((شالنجر))، فازت الإسبانية غوتيريز هيريرو، بالمرحلة بزمن 03:47:50 ساعات، وحل ثانياً الليتواني باتشيوسكا. وفي فئة السيارات ((إس إس في))، فاز السعودي ياسر سعيدان تقديم بالمرحلة بزمن وقدره 03:58:17 ساعات.

وانفرد عبدالعزيز أهلي، بصدارة الترتيب العام لفئة الدراجات النارية الكواد بزمن 12:42:18 ساعة مبتعداً عن أقرب منافسيه بأكثر من 6 ساعات، وفاز البولندي دابرويسكي بفئة الدراجات النارية (رالي 2) بالمرحلة الثالثة، وجاء ثانياً الفرنسي ليبان، وثالثاً التشيكي برابك. وأشاد عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بالعمل الاحترافي للجنة المنظمة للرالي في تقديم نسخة استثنائية من الحدث.

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