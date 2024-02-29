«يوم السيدات» شعار السباق العاشر لمضمار جبل علي اليوم

ينطلق اليوم السباق العاشر لمضمار جبل علي، الذي سيحمل اسم ((يوم السيدات))، ويتضمن 7 أشواط مثيرة.

الشوط الأول : يشهد الشوط الأول ((كأس الوثبة ستاليونز))، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1800 متر برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، البالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، مشاركة 15 خيلاً أبرزها ((فاضل)) لعبدالله حمود محمد العبري، ((جيم)) لـ((إسطبلات العجبان))، ((إيه إف المهيب)) لخالد خليفة النابودة.

الشوط الثاني : يشارك في الشوط الثاني ((كأس طيران الإمارات)) لمسافة 1200 متر البالغة قيمة جوائزه 84 ألف درهم، 15 خيلاً أبرزها ((كالبرق)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ((حب الوطن)) لـ((نقابة بورسلي للسباقات))، ((ديزرت سفاري)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط الثالث : يشهد الشوط الثالث ((مجموعة بن دسمال ستيكس)) لمسافة 1400 متر البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، مشاركة 15 خيلاً أبرزها ((بنزيمة)) لحمد راشد بن غدير، ((الصاحب)) لعلي حداد، ((دارك كاندي)) للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز.

الشوط الرابع : ستنطلق الإثارة ابتداء من الشوط الرابع ((النايفات ستيكس)) لمسافة 1400 متر المخصص للمهرات برعاية ((تاترسالس)) البالغة قيمة جوائزه 100 ألف درهم، بمشاركة 6 مهرات أبرزها ((لهفتي)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ((ارام)) لمحمد أحمد علي السبوسي، ((أوسم سبريت غال)) لتشارلز إي فيبكي.

الشوط الخامس: تتواصل القوة في الشوط الخامس ((النوايف ستيكس)) المخصص للمهور لمسافة 1400 متر المخصص للمهور برعاية ((كينلاند)) البالغة قيمة جوائزه 100 ألف درهم، ((ترجمان)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ((رصاص)) لحمدان بن حرمش، ((مليتاري آرتيست)) لـ((فيكتورياس)).

الشوط السادس: يشارك في الشوط السادس ((أم سقيم ستيكس)) لمسافة 1950 متراً برعاية ((شادويل)) البالغة قيمة جوائزه 96 ألف درهم، 16 خيلاً أبرزها ((مكفول)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ((واتش ماي سيكس)) لـ((فيكتورياس وفوزي ناس))، ((فايولنت جاستيس)) لفايبهاف شاه.

الشوط السابع : تختتم الأمسية بالشوط السابع ((كأس بنك دبي التجاري)) لمسافة 1600 متر البالغة قيمة جوائزه 68 ألف درهم، بمشاركة 14 خيلا أبرزها ((كابلا كروسيد)) لـ((نقابة بورسلي للسباقات))، ((شيك هاند)) لفوزي عبد الله ناس، ((كوست سكاي)) لــــ ((سكاي للسباقات)).

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