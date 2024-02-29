مدفيديف إلى المربع الذهبي لـ «تنس دبي»

واصل الروسي دانيال مدفيديف، المصنف الرابع عالمياً، زحفه نحو الاحتفاظ بلقبه في بطولة سوق دبي الحرة للتنس فئة 500 نقطة، بتأهله للمربع الذهبي على حساب الإسباني إليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا المصنف 24 في المباراة التي جمعتهما أمس وحسمها مدفيديف بمجموعتين دون رد 6 ـ 2 و6 ـ 3.

وتأهل الروسي أندري روبليف، المصنف خامساً عالمياً، وصيف النسخة الماضية إلى الدورنفسه، مستفيداً من انسحاب منافسه الأمريكي سيباستيان كوردا المصنف 33 عالمياً من المجموعة الثانية للإصابة، وفاز روبليف بالمجموعة الأولى 6 ـ 4 وتقدم في المجموعة الثانية 4 ـ 3 قبل أن ينسحب كوردا.

ويلتقي روبليف بطل نسخة 2022، اليوم، مع الكازخستاني ألكسندر بوبليك المصنف 23 والذي بلغ المربع الذهبي بسيناريو مشابه، حيث أعلن منافسه التشيكي جيري ليتشكا المصنف 36 الانسحاب يالمجموعة الثانية بسبب الإصابة أيضاً.

وهذه المرة الثالثة على التوالي التي يبلغ فيها روبليف نصف نهائي البطولة، والمرة الثانية التي يصل فيها إلى نصف نهائي إحدى الدورات هذا الموسم منذ مشاركته في دورة هونغ كونغ.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز