مدفيديف إلى المربع الذهبي لـ «تنس دبي»

(MENAFN
- Al-Bayan)
واصل الروسي دانيال مدفيديف، المصنف الرابع عالمياً، زحفه نحو الاحتفاظ بلقبه في بطولة سوق دبي الحرة للتنس فئة 500 نقطة، بتأهله للمربع الذهبي على حساب الإسباني إليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا المصنف 24 في المباراة التي جمعتهما أمس وحسمها مدفيديف بمجموعتين دون رد 6 ـ 2 و6 ـ 3.
وتأهل الروسي أندري روبليف، المصنف خامساً عالمياً، وصيف النسخة الماضية إلى الدورنفسه، مستفيداً من انسحاب منافسه الأمريكي سيباستيان كوردا المصنف 33 عالمياً من المجموعة الثانية للإصابة، وفاز روبليف بالمجموعة الأولى 6 ـ 4 وتقدم في المجموعة الثانية 4 ـ 3 قبل أن ينسحب كوردا.
ويلتقي روبليف بطل نسخة 2022، اليوم، مع الكازخستاني ألكسندر بوبليك المصنف 23 والذي بلغ المربع الذهبي بسيناريو مشابه، حيث أعلن منافسه التشيكي جيري ليتشكا المصنف 36 الانسحاب يالمجموعة الثانية بسبب الإصابة أيضاً.
وهذه المرة الثالثة على التوالي التي يبلغ فيها روبليف نصف نهائي البطولة، والمرة الثانية التي يصل فيها إلى نصف نهائي إحدى الدورات هذا الموسم منذ مشاركته في دورة هونغ كونغ.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN29022024000110011019ID1107919749
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.