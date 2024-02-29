العين يطارد الصدارة بخماسية في مرمى حتا

واصل العين مطاردته لصدارة دوري أدنوك للمحترفين، رافعاً رصيده إلى 31 نقطة، بفوزه الكبير، أمس، على حتا 5 - 3 باستاد هزاع بن زايد في الجولة 15، فيما تجمد حتا عند 5 نقاط، وسجل الخماسية كل من اتزيلي في الدقيقة 21، وسلطان الشامسي هدفين في الدقيقتين 44، و(45+2)، وكاكو بالدقيقة 47، ويجيي نادر بالدقيقة 63، وأحرز لحتا جابريال دي سوزا في الدقيقة 49، والبديل تشيسوم تشارلس هدفين في الدقيقتين 87، و90.

وفاز البطائح على كلباء 2-1 سجل الهدفين الكاميروني اناتول بيرتدند في الدقيقتين 45+1، و63، فيما أحرز لكلباء الإيراني مهدي قائدي في الدقيقة 37، وبفوزه وصل البطائح إلى 19 نقطة.

وتقام اليوم 3 مباريات في الجولة 15، ويلتقي الوصل مع الشارقة، وخورفكان مع شباب الأهلي، وعجمان مع الإمارات.

وتعد مباراة الوصل مع الشارقة ((كلاسيكو)) في سباق القمة، ويتصدر الوصل برصيد 36 نقطة، بينما يحاول الشارقة تقريب فارق الـ10 نقاط بينه والوصل، وانتهت مباراة الفريقين في الدور الأول للدوري بفوز الوصل خارج ملعبه بنتيجة 3 - 1، مع العلم بأن الوصل يتفوق على الشارقة في تاريخ مواجهات الفريقين، بتحقيقه الفوز في 12 مباراة مقابل 8 مباريات للشارقة.

وحقق الشارقة فوزاً صعباً في الجولة الماضية بعشرة لاعبين على اتحاد كلباء، ويتوقع عودة لاعب الشارقة ميلوني للمشاركة، بينما يغيب كل من عبدالله غانم وخالد الظنحاني بداعي الإيقاف، وماجد حسن للإصابة مع احتمال عودة لوان بيريرا.

ويطمح شباب الأهلي ((الثالث)) برصيد 27 نقطة))، إلى الفوز على خورفكان لمواصلة مزاحمة الصدارة، وكانت مواجهة الفريقين بالدور الأول انتهت بفوز شباب الأهلي 2 - 1.

أما خورفكان ((الثامن)) برصيد 17 نقطة فيأمل بالابتعاد أكثر من مناطق القاع.

ويلتقي عجمان وضيفه الإمارات في مواجهة الـ6 نقاط، من واقع ترتيبهما في الجدول، وإن كان موقف عجمان أفضل في المركز 12 برصيد 11 نقطة، وللإمارات 5 نقاط.

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