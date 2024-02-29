«الإمارات سوبر ساترداي».. بروفة كأس دبي العالمي

أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن تفاصيل ثالث الأمسيات الثلاث الكبرى لـ((كرنفال سباقات دبي))، التي ستحمل اسم ((الإمارات سوبر ساترداي))، وتقام يوم السبت برعاية ((طيران الإمارات)) على مضمار ((ميدان)) العالمي، فيما تفوق الجوائز المالية المرصودة 10 ملايين درهم بمشاركة نخبة من الخيول المحلية والعالمية تتنافس على الألقاب التسعة للأمسية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي أقيم أمس في مضمار ((ميدان)) العالمي، بحضور المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، وعادل الغيث، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط ووسط آسيا بطيران الإمارات.

منجم للأبطال

وقال المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، إن ((الإمارات سوبر ساترداي)) هي محطة مهمة جداً في الطريق إلى أمسية كأس دبي العالمي، وتشهد سنوياً مشاركة عدد مميز من الخيول الدولية الطامحة للمشاركة في الأمسية العالمية، كما تعتبر هذه الأمسية منجماً للأبطال، خصوصاً إذا نظرنا إلى السنوات الماضية، فسوف نشاهد بأن هناك عدداً من الأبطال الذين حققوا ألقاب الأمسية توجوا بعد ذلك بلقب كأس دبي العالمي أو الأشواط المصاحبة للحدث العالمي الكبير.

وأضاف أن الأمسية ستشهد مشاركة عدد قوي من الخيول المميزة التي تألقت في موسم سباقتنا أو التي ستشارك للمرة الأولى عبر هذه الأمسية، مشيداً بنجاح ((كرنفال سباقات دبي)) في نسخته الجديدة بعد إعادة هيكلته، إذ سنشاهد في هذه النسخة من الأمسية سباقات مثل سباق ((جميرا الـ1000 جينيز))، الذي يمنح المهرات الفرصة للركض على العشب في توقيت مناسب، وكذلك سباق ((آل مكتوم كلاسيك)) الذي تشارك فيه أسماء قوية، مقدماً الشكر للاتحاد الآسيوي لسباق الخيل الذي دعم إعادة الهيكلة.

حراك كبير

كما تحدث المهندس محمد سعيد الشحي عن تطور سباقات الخيل في المنطقة قائلاً: ((نشهد حراكاً كبيراً في سباقات الخيل بمنطقة الخليج العربي، ولطالما كانت دبي ودولة الإمارات متقدمة منذ سنين طويلة، وظلت تجتذب الخيول العالمية للمشاركة في سباقاتها، خصوصاً سباقات نادي دبي لسباق الخيل)).

وأضاف: ((لقد شاهدنا هذا الحراك لدى الأشقاء في المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين، ونتمنى كذلك أن نشاهد هذا الشيء في سلطنة عمان والكويت، وهناك تنسيق كبير بيننا في دول الخليج، وقد شاهدنا قبل أيام في كأس السعودية أن اثنين من الخيول الفائزة قدما من دبي، وهذا يدل على رغبتنا في خلق بيئة لملاك الخيل العالميين بأن يأتوا إلى المنطقة، وهم لديهم الاختيار في السباقات الذين يريدون المشاركة فيها، وهناك تحسن كبير في حركة تنقل الخيول بين دول المنطقة، وهدفنا بأن تكون السباقات في الخليج شبيه بالسباقات الأوروبية)).

الخيول العالمية

ومن جانبه أكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، أن أمسية ((الإمارات سوبر ساترداي)) هي فعالية تحضيرية للأمسية العالمية المنتظرة كأس دبي العالمي، وتأتي ضمن إعادة الهيكلة التي قام بها النادي العام الماضي، إذ ارتأينا بأنه لدينا عدد من الممكنات التي نستطيع من خلالها أن نكون منطقة التقاء لأفضل الخيول العالمية التي ستشارك في سباقات المنطقة.

وأضاف أن تجربة ((كرنفال سباقات دبي)) كانت ناجحة على كافة المقاييس، بفضل الدعم الكبير الذي تلقيناه من الجهات الرسمية ممثلة في هيئة الإمارات لسباق الخيل وكذلك الرعاة، بالإضافة إلى امتلاكنا للتجهيزات وآليات العمل التي يتم تنفيذها بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، وكل هذه العوامل أدت إلى حصولنا على هذه النتائج الإيجابية المشاركة العالمية، إذ لدينا بالدولة أكثر من خمسة وعشرين مدرباً دولياً نصفهم من بريطانيا فقط، وهذا يقدم رسالة قوية للمدربين في أوروبا أن دولة الإمارات تعد منطقة جذب وتمنح الخيول الدولية فرصة الانطلاق من دبي للمشاركة في السباقات الكبرى بالمنطقة ثم العودة مرة أخرى إلى دبي قبل مغادرتها بنهاية الموسم الشتوي.

مركز استقطاب

كما تحدث اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عن السباقات التي يتم تنظيمها في المنطقة، مؤكداً أن أثرها جداً إيجابي لوجود مثل هذه السباقات الكبيرة في المنطقة، وكذلك تمتد الإيجابيات إلى تواجد هذه الخيول العالمية، مضيفاً أنهم كمنظمين للسباقات وبالتنسيق مع الجهات الرسمية نقوم بترتيب السباقات بما يتناسب مع حركة الخيول في المنطقة، ونبحث عن أفضل الخيول وأقواها للمشاركة في سباقاتنا، كما أن إعادة الهيكلة أعطت رسالة إيجابية بأن دولة الإمارات ودبي هي مركز انطلاق واستقطاب للخيول الدولية ذات التصنيفات العالية التي ستشارك في سباقاتنا وكذلك السباقات الكبرى التي ينظمها أشقاؤنا، وبعدها تستطيع العودة مجدداً للمشاركة في أمسية كأس دبي العالمي.

ريادة تاريخية

بدوره قال عادل الغيث نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط ووسط آسيا بطيران الإمارات، إن طيران الإمارات سعيدة برعاية أمسية ((الإمارات سوبر ساترداي)) آخر الأمسيات الثلاث الكبرى بـ((كرنفال سباقات دبي)).

وأضاف: ((تعد أمسية ((سوبر ساترداي)) بمثابة بروفة ختامية لأمسية كأس دبي العالمي، وتتضمن تسعة أشواط بمشاركة أفضل الخيول والمدربين والفرسان من جميع أنحاء العالم، ويحمل كل شوط اسم أحد أقسام طيران الإمارات، ويزيد مجموع جوائزها على 10 ملايين درهم)).

واختتم كلمته قائلاً: ((تعلمون أن طيران الإمارات رائدة في رعاية أشهر الأحداث الرياضية حول العالم، خصوصاً سباقات الخيل والفروسية، ولا تزال في طليعة الداعمين للسباقات في دبي منذ أكثر من عقدين. واقترن اسم طيران الإمارات بالسباق الأكثر شهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد أبرز السباقات العالمية الكبرى كأس دبي العالمي (الفئة الأولى)، الذي تبلغ جائزته المالية 12 مليون دولار، حيث ترعى اللقب منذ الدورة الأولى للسباق في 1996)).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز