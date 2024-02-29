خميس يستهل مشوار «فزاع لرفعات القوة» الاثنين

يظهر بطلنا البارالمبي محمد خميس يوم الاثنين المقبل في منافسات وزن 88 كلغ في ((النسخة الثالثة عشرة لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم دبي 2024)) التي انطلقت أمس بعد غياب 958 يوماً من المنافسات، حيث كانت آخر مشاركة في هذا الوزن في النسخة الأخيرة لدورة الألعاب البارالمبية التي أقيمت بطوكيو. وكان آخر إنجاز بارالمبي قد حققه خميس في وزن 88 كلغ خلال مشاركته في دورة ((ريو 2026)) والتي حصل فيها على الميدالية الذهبية.

وخضع بطلنا البارالمبي خلال الفترة الماضية لبرنامج تدريبي مكثف تحت إشراف مدربه المغربي تيتو قاسم من أجل أن تحقق مشاركة اللاعب كل الأهداف المنشودة في وجود الأبطال النخبة، حيث يتسابق اللاعبون من أجل حجز مقاعدهم مع الثمانية الكبار المتأهلين إلى النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية ((باريس 2024))، وخصوصاً أن استعدادات خميس قد بلغت ذروتها من أجل عدم التفريط في المكتسبات التي ظل يحققها مع زملائه ((أصحاب الهمم)) وفق النهج المرسوم وصولاً إلى الغاية المبتغاة، وخصوصاً إن الإرادة سمة بارزة في ((أصحاب الهمم)) والتي مثلت مصدر فخر واعتزاز لكل منتسب لهذه الفئة، والتي أشاعت البهجة والسعادة في قلوبهم لتتحدث هذه النجاحات عن نفسها، وبالتالي ضاعفت من مسؤوليتهم لتكرار المشهد خلال مسيرتهم الحياتية بـ ((قصص ملهمة)) منهم محمد خميس الذي ظل يكرر سيناريو النجاح خلال مشاركاته المحلية والقارية والدولية في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به رياضة ((أصحاب الهمم)) بالدولة.

وتشهد البطولة المشاركة الأولى لبطلتنا فاطمة البلوشي التي تخوض تجربة جديدة في لعبة رفعات القوة بعد الفروسية برسم خريطة طريق جديدة، وخصوصاً أنها تعشق التحدي من أجل تحقيق ما تصبو إليه في رفعات القوة.

وأشارت البلوشي إلى أنها على قدر التحدي من أجل أن تحقق مشاركتها في رفعات القوة الهدف المنشود بـ ((قوة الإرادة)) وفق النهج المرسوم، مبينة سعيها الحثيث من أجل تحقيق ما تصبو إليه.

وقالت: إن رياضة ((أصحاب الهمم)) على الطريق الصحيح بدعم واهتمام القيادة الرشيدة من أجل أن يحقق اللاعبون واللاعبات طموحاتهم على الصعد كافة، وخصوصاً أنهم على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم لرفع علم الدولة عالياً خفاقاً في المحافل القارية والدولية.

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