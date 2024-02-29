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مشاركة عالمية في بطولة فزاع للغوص الحر «الحياري»

2/29/2024 7:20:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انطلقت الأشواط التحضيرية للنسخة الـ 17 من بطولة فزاع للغوص الحر ((الحياري)) التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد والتي تقام في ((ديب دايف دبي)) أعمق حوض سباحة في العالم، بمشاركة محلية وخليجية وعالمية من نخبة الرياضيين في هذا النوع من الرياضة ذات التحدي الكبير.

ومع إقامة التدريبات على مدار الأسبوع الجاري، ستكون نهاية الأسبوع على الموعد مع الحدث الكبير مع إقامة التصفيات يوم غدٍ، على أن تقام النهائيات بعد غدٍ، وذلك للفئات الثلاث، وهي: فئة المحترفين المفتوحة لكافة الجنسيات، فئة المواطنين والخليجيين وفئة الناشئين.

وتتميز بطولة فزاع للغوص الحر ((الحياري))، بمشاركة نخبة من المتخصصين في هذا النوع من الرياضات المشابه لتراث الآباء والأجداد بالغوص في البحار سابقاً، حيث تستقطب أعداداً كبيرة من المشاركين من داخل الدولة ومن مختلف دول العالم الذين يحضرون إلى الدولة خصيصاً من أجل هذا الحدث الأبرز من نوعه في المنطقة.

وتترقب البطولة منافسة قوية بين المشاركين من كافة الفئات، بعد تسجيل أرقام متميزة في الأيام التحضيرية للبطولة، حيث ينتظر الجمهور الكبير لهذه الرياضة التراثية ختاماً مميزاً، مع مشاركة أهم وأبرز الأسماء على المستويين الخليجي والعالمي في هذه البطولة.

وأشار حمد الرحومي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إلى أن البطولة تستعد لتقديم نسخة استثنائية أخرى على صعيدي الأرقام المُسجلة وأعداد المشاركين، وقال: المحطات التي شهدتها بطولة فزاع للغوص الحر على مدار سنواتها الطويلة، بداية من إقامتها في البحر، ثم في مجمع حمدان الرياضي من أجل توفير نفس الظروف لكافة المشاركين في المسبح، وحالياً في ((ديب دايف دبي))، إحدى الوجهات الرياضية والسياحية البارزة في دبي والعالم، هو مؤشر حقيقي عن التطور الذي تعيشه هذه البطولة، حيث يتم توفير فرق طبية وإنقاذ وتطبيق أعلى معايير السلامة لكافة المشاركين كأولوية قصوى خلال المنافسات.

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