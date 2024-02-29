وضع اللمسات النهائية لأسبوع النزال الإماراتي في البرازيل

تتواصل الاستعدادات والتحضيرات على أعلى المستويات لإطلاق أسبوع النزال الإماراتي في البرازيل، الذي تنظمه شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM) في مركز إكسبو سنترو في مدينة بالنياريو كامبوريو البرازيلية.

وأكدت الجهة المنظمة التزامها بأعلى معايير التميز والجودة في تنظيم أسبوع النزال، حيث يشهد جمهور وعشاق الرياضات القتالية بعد أيام قليلة إطلاق بطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP، والنسخة الثالثة من بطولة أبوظبي إكستريم (ADXC 3)، والنسخة الـ48 من بطولة ((محاربي الإمارات)).

وتسابق نخبة الرياضيين للتسجيل في البطولات الثلاث.

وشارك الأبطال أول من أمس في يوم التدريب المفتوح، ما منح الجمهور فرصة مشاهدة تدريباتهم وتحضيراتهم للبطولات، كما تم افتتاح فرع لأكاديمية أدما في البرازيل، والتي استضافت تدريبات الرياضيين. وقال طارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM): ((يشير إطلاق ثلاث بطولات كبيرة في أسبوع واحد إلى قدرة أبوظبي الهائلة على تنظيم أقوى الفعاليات الرياضية عالمية المستوى، ويعكس استعدادها للذهاب بعيداً في تعزيز الرياضات القتالية، وفي مقدمتها الجوجيتسو، والاحتفاء بالقيم الرفيعة والروح الرياضية التي تمثلها)).

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