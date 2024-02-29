Friday, 01 March 2024 04:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وضع اللمسات النهائية لأسبوع النزال الإماراتي في البرازيل

2/29/2024 7:20:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تتواصل الاستعدادات والتحضيرات على أعلى المستويات لإطلاق أسبوع النزال الإماراتي في البرازيل، الذي تنظمه شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM) في مركز إكسبو سنترو في مدينة بالنياريو كامبوريو البرازيلية.

وأكدت الجهة المنظمة التزامها بأعلى معايير التميز والجودة في تنظيم أسبوع النزال، حيث يشهد جمهور وعشاق الرياضات القتالية بعد أيام قليلة إطلاق بطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP، والنسخة الثالثة من بطولة أبوظبي إكستريم (ADXC 3)، والنسخة الـ48 من بطولة ((محاربي الإمارات)).

وتسابق نخبة الرياضيين للتسجيل في البطولات الثلاث.

وشارك الأبطال أول من أمس في يوم التدريب المفتوح، ما منح الجمهور فرصة مشاهدة تدريباتهم وتحضيراتهم للبطولات، كما تم افتتاح فرع لأكاديمية أدما في البرازيل، والتي استضافت تدريبات الرياضيين. وقال طارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM): ((يشير إطلاق ثلاث بطولات كبيرة في أسبوع واحد إلى قدرة أبوظبي الهائلة على تنظيم أقوى الفعاليات الرياضية عالمية المستوى، ويعكس استعدادها للذهاب بعيداً في تعزيز الرياضات القتالية، وفي مقدمتها الجوجيتسو، والاحتفاء بالقيم الرفيعة والروح الرياضية التي تمثلها)).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN29022024000110011019ID1107919744

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث