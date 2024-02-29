3 مباريات لمنتخبنا في بطولة «طشقند غراند سلام» للجودو

يخوض منتخبنا الوطني للجودو اليوم بقاعة (هوموا أرينا) في العاصمة الأوزبكية طشقند 3 مباريات في افتتاح بطولة طشقند غراند سلام الكبرى للجودو، التي ينظمها اتحاد أوزبكستان للجودو بإشراف الاتحاد الدولي للجودو وتختتم بعد غد ، بمشاركة 495 لاعباً ولاعبة من 68 دولة، من بينها 6 دول عربية هي منتخبات الإمارات، والسعودية، والكويت، ومصر، المغرب ولبنان.. وتأتي الجولة الافتتاحية على ضوء قرعة البطولة التي جرت أمس في مدينة طشقند عبر تقنية الفيديو، وتبلغ قيمة جوائز البطولة النقدية 154 ألف يورو.

وتشهد جولة اليوم لفئة الوزن الخفيف للجنسين مشاركة 172 لاعباً ولاعبة من بينهم لاعبنا نارمند بيان المشارك في منافسات وزن تحت 66 كجم الذي يواجه بطل كازاخستان راخميتكالي جاناريس، وتقابل لاعبتنا بشيرات خرودي في وزن تحت 52 كجم لاعبة فريق الرياضيين المحايدين المخضرمة انيلوفيتش كسينيا، بينما تلعب لاعبتنا باتسو ألتان في وزن تحت 57 كجم مع الأوزبكية ارماغانبيتوفا نيلوفار.

وتشهد منافسات يوم غد لفئة الخفيف المتوسط ظهور كل من اللاعب كريم عبد اللطيف المشارك في منافسات وزن تحت 73 كجم، وطلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم.

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