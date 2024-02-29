كأس دبي للقارات للناشئين تنطلق اليوم

تنطلق، اليوم في مضمار جبل علي للرماية، النسخة السابعة من بطولة ((كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة))، بمشاركة أكثر من 500 لاعب من 24 فريقاً، في مقدمتها ريال مدريد، وبرشلونة، وبايرن ميونخ، وإي سي ميلان وسيلتا فيغو وتشيلسي، بالإضافة إلى 10 أندية تمثل الدولة في المنافسة هي فرق: النصر، الوصل، شباب الأهلي، وحتا، والوحدة، والإمارات والجزيرة وفريقين لفرسان إسبانيا.

مؤتمر

وأعلن مجلس دبي الرياضي في مؤتمر صحافي تفاصيل البطولة التي تهدف إلى اكتشاف وتطوير مواهب كرة القدم.

حضر المؤتمر سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس وتحدث خلاله أحمد المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس، والنجم الهولندي إدغار ديفيدز، وميشيل سلغادو، نجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق.

مجموعات

يشارك في البطولة 24 فريقاً تم تقسيمها إلى 6 مجموعات وتضم المجموعة الأولى تشيلسي الانجليزي، زد المصري، الفتح السعودي، وحتا الإماراتي، والثانية كلاً من سيلتا فيغو الإسباني، بافوس القبرصي، وفريقي الجزيرة، وفرسان إسبانيا (ب) الإماراتي، والثالثة ريال مدريد الإسباني، وسيسكا موسكو الروسي، وبيراميدز المصري، وشباب الأهلي الإماراتي.

وتضم المجموعة الرابعة برشلونة الإسباني، وجامعة كرايوفا الروماني، والشارقة والوصل الإماراتيين، والخامسة بايرن ميونيخ الألماني، وليفانتي أزورو الإيطالي، والنصر والوحدة الإماراتيين، والسادسة ميلان الإيطالي، وستوميل أولزتين البولندي، وفريقي فرسان إسبانيا والإماراتي الإماراتيين.

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