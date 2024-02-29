حالة الخطر في واشنطن؟

الصراع الأول يخوضه الرئيس بايدن كي يثبت للجميع، وللجنة العليا في الحزب الديمقراطي أن سنه الآن (81 سنة)، وصحته البادية متأخرة هي بخير.

وفي الكشف الدوري الصحي، الذي يقوم به طبيب البيت الأبيض على الرئيس الأمريكي، جاءت النتائج هذا الأسبوع مستقرة، وشبيهة بفحوص العام الماضي.

وتدل الاستطلاعات الخاصة بالرأي العام الأمريكي أن 97 % من المستطلعة آراؤهم ترى أن سن الرئيس بايدن يشكل حالة إعاقة له في أداء مهامه الرئاسية للفترة الرئاسية المقبلة.

ولا تخلو وسائل الإعلام الأمريكية خاصة المنحازة للحزب الجمهوري من السخرية من الحالة الذهنية للرجل، أو إعادة نشر فيديوهات تعثر الرئيس على سلم الطائرة عدة مرات.

حالة الصراع الغائبة هي صراع المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي يصارع قضائياً 91 تهمة جنائية في المحاكم الفيدرالية تتصل بذمته المالية، واتهامات بالتحرش الجنسي، وأخرى بالسب والقذف، وأخرى بمخالفة الدستور بدعوى دعم المهاجمين لمبنى الكابتول في واشنطن يوم 6 يناير الأخير من رئاسته.

يحدث ذلك بعدما زادت الأحكام بالغرامات القضائية في 3 محاكم– فقط حتى الآن– على 900 مليون دولار كغرامات.

ويحدث ذلك في وقت يخوض الرجل الانتخابات التمهيدية لحسم اسم مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات المقبلة، والتي يجب أن يتم تسميته في غضون الشهر المقبل. رغم ذلك فاز ترامب على منافسته ميكي هيلي بشكل ساحق في عدة ولايات.

حالة الصراع الثالثة وهي حالة الانقسام الحاد بين الحزبين الديمقراطي الحاكم، والجمهوري المعارض في مجلس الشيوخ والنواب حول إقرار ميزانية العام المالي الحالي.

دستورياً فإن حالة عدم تمكن المجلس التشريعي من إقرار الميزانية العامة يؤدي– حكماً– إلى ضرورة ما يسمى أمريكياً– shut doon– أي إغلاق أو تجميد باب الصرف لأوجه الإنفاق الحكومية، التي تأتي من واشنطن للولايات الأخرى.

هذا التجميد يؤدي إلى شلل كامل في نشاط الحكومة، وإلى التأثير على أجور ورواتب موظفي الدولة.

أخطر أوجه التأثير الخارجية على هذا القرار هو تجميد التوصية بتقديم مساعدات مالية لأوكرانيا بـ 62 مليار دولار، ولإسرائيل بـ 14 مليار دولار، ولتأمين الحدود مع المكسيك، وحماية التجارة في البحر الأحمر.

باختصار هذا أسوأ مناخ يناسب دعم حملة أي رئيس سواء كان بايدن أو منافسه ترامب.

الجميع الآن على حافة الخطر!