القومية المسيحية وتأثيرها على السياسة الأمريكية

لعب الدين دوراً مهماً في إرهاصات تاريخ تشكل الولايات المتحدة الأمريكية. الدين ودوره كان أساساً عند المهاجرين الأوائل للعالم الجديد. حين وصل القس الأمريكي جون وينثروب مع مجموعة من الطهوريين في 1630 إلى أمريكا ألقى خطبة شهيرة حول العالم الجديد والذي سيكون بمثابة ((المدينة على التل)) أو المدينة الفاضلة التي تشع للعالم بالمحبة بين أفراد المجتمع المسيحي. ويقوم المجتمع الجديد على مبدأين هما العدالة والرحمة.

وتطور المجتمع الأمريكي على أساس أمة تحت إله واحد ـ مع التأكيد على الفصل بين الدولة والدين. ولكن المجتمع الأمريكي تطور، بالمقارنة مع المجتمعات الأوروبية، في تداخل مع الدين. العلمانية الأوروبية قائمة على الفصل الحاد بين الدين والدولة والمجتمع، بينما الفصل في الولايات المتحدة هو بين الدين والدولة، ولكن المجتمع في تفاعل مستمر مع المعتقدات الدينية.

وبما أن الدولة تستمد شرعيتها وقوتها من مجتمعها فإن للدين دوراً مهماً في صياغة كثير من السياسات العامة. ولكن المد الليبرالي من الجماعات المتحررة وخاصة بعد حركات الحقوق المدنية والمعارضة لحرب فيتنام في الستينيات من القرن الماضي، أصيبت المؤسسة المحافظة بكثير من الوجل لجهة تعلمن الدولة والمجتمع وانحلال القيم المحافظة وتفكك العائلة بسبب الثورة الجنسية التي لاحقت هذه الحركات السياسية.

كانت ردة فعل القوى المتدينة كبيرة. وظلت تعبئ الجماهير تحت تنظيم عرف ((بالأغلبية الأخلاقية)) بقيادة مؤسسه القس جيري فولويل. وقد دعموا مرشحهم الجمهوري رونالد ريغان في العام 1980 من الوصول إلى البيت الأبيض.

هناك عوامل عدة أدت إلى فوز ريغان بالرئاسة، ولكن الدعم الذي لقيه ريغان من الأصولية المسيحية كان مهماً جداً في فوزه. وقد جازاهم بتعيينات في الحملة الانتخابية، ومن ثم في إدارته. واستمر هذا التنظيم في دعمه السياسي لإعادة انتخاب الرئيس ريغان في العام 1984، إلا أن وهج التنظيم بدأ بالخفوت مع نهاية عهد ريغان في العام 1988.

ورغم انحدار التنظيم إلا أن الأصولية المسيحية ظلت عاملاً حاسماً في المجتمع والسياسة الأمريكية. واليوم هناك ما يعرف بالقومية المسيحية والتي ترى أن الولايات المتحدة هي أمة وكيان مسيحي وأسست على أنها أمة مسيحية ويجب أن تظل كذلك الآن وفي المستقبل، كما يقول أحد الدارسين لهذه الظاهرة.

ويؤيد كثير من القوميين المسيحيين إعلان الولايات المتحدة أمة مسيحية من قبل الحكومة الفيدرالية. بل إنهم ينادون بجعل القوانين الأمريكية مبنية على القيم المسيحية. وبالنسبة لهم لن تكون أمريكياً صحيحاً إلا أن تكون مسيحياً.

ويتتبع براد اونيشي والذي انشق عن هذه الجماعات المنضوية تحت مظلة القوميين المسيحيين البيض. وإحدى هذه الجماعات جماعة تسمى الرسولية الإصلاحية الجديدة والتي تدعو إلى تغير إصلاحي للولايات المتحدة لتصبح أمة مسيحية وعظيمة مرة أخرى.

وتسعى هذه المجموعة إلى الحشد لانتخاب الرئيس دونالد ترامب في انتخابات هذه السنة 2024 ضد المرشح الديمقراطي الرئيس جو بايدن. وقد نادت هذه الحركة إلى قلب نتائج انتخابات 2020 والذي فاز فيها الأخير. بل كان هناك تواجد لهذه المجموعة في الهجوم على مبنى الكونغرس في 6 يناير 2021 للحيلولة دون اعتماد انتخاب جو بايدن رئيساً للبلاد.

ويعتبر رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايكل جونسون، أحد أنصار هذه الحركة والذي يدعم الرئيس السابق ترامب. هل ستعيد هذه الحركة ما فعلته الأغلبية الأخلاقية في القرن المنصرم وإيصال ترامب إلى سدة البيت الأبيض. وماذا عن الديمقراطية الليبرالية في الولايات المتحدة؟ وماذا عن الأقليات الدينية والعرقية إذا تسيّد هذا التيار على الحياة السياسية الأمريكية. أسئلة لا تبشر بالخير لمستقبل أقوى دولة ليست في العالم فحسب، بل منذ فجر التاريخ.