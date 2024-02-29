الإمارات.. مشاريع ملهمة مع الأشقاء

تتميز دولة الإمارات برؤية استراتيجية نموذجية، تسعى من خلالها لبناء أقوى العلاقات وإقامة أفضل المشاريع بما يعود بالخير والرفاهية والرخاء على الأوطان والمجتمعات، إيماناً منها بأهمية مبدأ التعاون المشترك مع الأشقاء ومختلف دول العالم والاستثمار الأمثل في الإنسان والعمران، في نهج ريادي عالمي جدير أن تحتذي به الدول في بناء حاضرها والتخطيط لمستقبلها، لتكون قادرة على مواجهة التحديات، وتوفير أفضل سبل المعيشة لأبنائها ومن يعيشون على ترابها.

لقد سلكت دولة الإمارات هذا الدرب المشرق منذ فجر اتحادها، منذ أن تأسست على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين، فبنت أفضل العلاقات مع أشقائها في مختلف المجالات، ومنها المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يحقق النفع المشترك للجميع، فأقامت المشاريع المتنوعة التي تعزز التعاون والتكامل بين الأشقاء، لتكون دولة الإمارات صرحاً مضيئاً بالأمل ومنبعاً للتنمية والازدهار.

ومن هذه المشاريع الملهمة التي أطلقتها دولة الإمارات مع أشقائها مشروع رأس الحكمة، الذي تم الاتفاق عليه بين مصر والإمارات، والذي يستهدف تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي في مصر، وله قيمة اقتصادية كبيرة، فهو يعد أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، ومن شأنه أن يعود بالخير والازدهار والتنمية على البلدين جميعاً، وقد علق معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة على هذا المشروع بقوله: ((مشروع ملهم يعود بالخير على مصر والإمارات ضمن مفهومنا للبعد الجيواقتصادي لعلاقات الإمارات العربية والإقليمية والدولية)).

ويعكس هذا المشروع عمق العلاقات الإماراتية المصرية، وقوتها وصلابتها، والرؤية المشتركة بين البلدين في تحقيق التنمية المستدامة، وتوجيه البوصلة لتحقيق هذه الأهداف التي تعود بالخير على البلدين والشعبين، لتكون هذه العلاقات والمشاريع منارة أمل ونموذجاً ملهماً لدول المنطقة وشعوبها وللعالم أجمع، يؤكد بلسان مبين أن الخير كل الخير في التعاون والتضامن، وتوحيد الرؤى لما فيه خير الجميع، وخاصة في أوقات التحديات، سواء كانت تحديات اقتصادية أو غيرها، وأن مشاريع الصراعات والحروب وتضارب الرؤى وتمزيق المجتمعات إلى تيارات وأحزاب وتنظيمات تتقاتل وتبحث عن مصالحها الذاتية على حساب الأوطان والشعوب مشاريع كارثية بكل المقاييس، لم تجرَّ المنطقة إلا إلى الخراب والدمار، وقد آن لها أن تنتهي إلى غير رجعة، وأن يحل محلها مشاريع النماء والازدهار وبناء الأوطان وإسعاد الشعوب.

إن مثل هذه المشاريع الكبيرة الملهمة تؤكد النهج المستدام لدولة الإمارات في التعاون مع الأشقاء، والسعي الدؤوب فيما فيه تنمية الدول والشعوب وازدهارها، وبث روح الأمل والتفاؤل في بناء حاضر مزهر والتأسيس لمستقبل مشرق، وهو نهج راسخ ثابت، أكدته دولة الإمارات عبر مشاريعها ومبادراتها التي أقامتها على أرض الواقع، فكم بنت من مدن وطورت أخرى وأعادت إعمار مدن في بلدان عدة، حتى أصبحت هذه المعالم العمرانية تحكي بأعذب العبارات عن نهج الإمارات المستدام في التعاون مع الأشقاء، وعن قيمها التنموية والاقتصادية والإنسانية، واهتمامها الأول والأخير بالإنسان، ليحظى بأحسن فرص العيش بكرامة وازدهار.

وقد تجلت هذه الروح الأخوية الراسخة في مختلف الظروف والمجالات، بدءاً من المشاريع والاستثمارات الاقتصادية وانتهاء بالمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة في الأزمات والكوارث، ومروراً بدعم المشاريع التنموية في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها، وصولاً إلى مشاركة دولة الإمارات في جهود حفظ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

إن دولة الإمارات بمشاريعها الرائدة واستثماراتها الخلاقة التي تعود بالنفع عليها وعلى أشقائها ستبقى منارة ملهمة للجميع، لينطلقوا في ميادين التنمية والازدهار، ويعملون فيما فيه نماء أوطانهم وسعادة شعوبهم، وهكذا تنسج دولة الإمارات أجمل القصص عن دورها الإيجابي الريادي في تنمية الأوطان والشعوب، لتبقى حينئذ أي كلمة أخرى تسيء وتشوه مجرد حروف جوفاء مطمورة في صحاري الأكاذيب القاحلة، فالأعين ترى الحقائق مشرقة كالشمس، وأما من وضعوا على أعينهم غشاوة فهم يتخبطون ويتألمون، ولا يضرون إلا أنفسهم، ولا يصدق فيهم إلا قول الشاعر: يا ناطح الجبل العالي ليوهنهُ *** أشفق على الرأس لا تشفق على الجبلِ!!