لاحظت في الأيام الماضية بعض الجوانب أتوقف عندها لحساسيتها، وأرجو ألا يتحسس منها إلا من على رأسه (بطحة)، فمن خلال سمعي أو مشاهدتي أو إخباري بأن الحساسية وصلت إلى الساحة المحلية بعد أن اشتهرت عربياً كما كنا نعرفها، ويبدو أنها لن تتوقف بل ستزداد يومياً، وقد بدأت تسري هذه الظاهرة في ملاعبنا بين جمهورنا ورياضيينا مما سبب حالات كثيرة من التوتر والعصبية بما يتعارض مع مبادئنا وقيمنا التي من أجلها تقام المسابقات الرياضية، وبصراحة من المعيب أن تكون هذه الظواهر بيننا.

ونظراً لأهمية دور الرياضة في مفهومها التربوي العام فهي وسيلة لتربية الروح والجسد، فعلينا أن نزاول المناشط الرياضية المختلفة وفقاً لأهدافها السامية، فالمباريات التي تأخذ صبغة التنافس بشتى أنواعها يجب ألا تخرج عن الإطار المرسوم لها، فهناك أنظمة ولوائح وقوانين تحمي المسابقات، وإذا خرجنا عن هذا المفهوم بسبب التعصب للفريق الذي ننتمي إليه فإن أهدافنا ((تخرج آوت))!

أقول ذلك بعد مشاهدتي لبعض الأحداث بالمنطقة، منها واقعة النجم العالمي الشهير رونالدو لاعب النصر السعودي أثناء لقاء فريقه مع الشباب، وكذلك ودخول رئيس أحد الأندية الخليجية محتجاً على التحكيم برغم أنه كان يوماً رئيساً لاتحاد الكرة في بلاده بعد أن شعر بالإجحاف الذي وقع عليه وظلم فريقه، فالقضيتان ما زالتا حديث الأوساط الكروية بالمنطقة، ومن هنا نجد التشدد والعصبية وصلت حدها بسبب الحساسية وتأثيرها على اللاعبين، ولا بد من دراسة الوضع من كل الجوانب لأهمية دور وتفعيل هذا الجانب بمفاهيم الأعراف الاجتماعية والإنسانية، فقد ظهرت بعض الحساسيات وهي ظاهرة سلبية جديدة تتطلب وقفة متأنية من أجل إزالتها، فالحساسية المفرطة أثرت كثيراً علينا، ومن هنا علينا أن نقف بشدة ونضع الأمور في نصابها لكي لا نفرط بالمكاسب، وحرصاً على تأمين وسلامة العمل الرياضي في اتخاذ القرارات التي تخدم اللعبة، فالرياضة من الضروريات، ولهذا نطالب بضرورة العودة إلى الرشد، وأن يكون شعارنا الأخلاق أولاً وأخيراً ونترك رياح التعصب.. والله من وراء القصد.