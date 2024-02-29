لماذا لا يتعاطفون معنا؟

سألني مراهق في عمر الـ 18 حول حقيقة التعاطف الغربي مع القضايا الإنسانية، وفيما إذا كان هذا التعاطف حقيقياً أم مجرد نفاق ومصالح؟ لقد فاجأني سؤاله على أكثر من مستوى، وجاء بعد أن شاهد فيلماً إنجليزياً بعنوان حياة واحدة ((وهو أحدث ما قدمه الممثل الأسطورة أنتوني هوبكنز العام الماضي))، يتحدث عن ناشط إنجليزي في مجال الإغاثة الإنسانية، كان له دور بارز فترة الصعود المدوي للزعيم الناري ادولف هتلر في أوروبا وتوسعه في عدة بلدان أوروبية، وتحديداً في العام 1938 قبيل الحرب العالمية الثانية.

الفيلم يركز على أمرين لافتين: فني يتمثل في الأداء المذهل والمؤثر لأنتوني هوبكنز، والثاني هو الإلحاح على إبراز حجم المآسي، التي تعرض لها اليهود في تلك السنوات بسبب النازية، وذلك لمضاعفة الشعور بالندم، وتأنيب الضمير العالمي لتحقيق أكبر قدر من التعاطف مع ضحايا الإبادة النازية قديماً، ومعهم اليوم في الحرب الدائرة.

حاولت إكمال الفيلم، لكنني ولأسباب تتعلق بما يجري في غزة وما رأيناه في مواقف الغرب من المآسي، التي ارتكبت ولا تزال ترتكب، وجدتني غير قادرة على إكماله أو الإعجاب بأداء هوبكنز في الفيلم، الذي يلعب دور رجل عجوز إنجليزي يعمل في البورصة، كان له نشاط بارز في الماضي، لكنه اليوم أسير قصص ذلك الماضي وشعوره بتأنيب الضمير لتقصيره في إنقاذ الكثير من الأطفال، في إشارة واضحة لا تحتاج لكثير من الشرح!

لقد أعادني سؤال الشاب إلى فكرة التعاطف الإنساني، والتضحية لأجل إنقاذ المظلومين من الطغيان والإبادة، التي لطالما رفعها الغرب كواحدة من أسس الحضارة الغربية القائمة على تقديس حقوق الإنسان، ومناهضة كافة أشكال الطغيان والاستبداد والديكتاتوريات أينما كانت، إلا أن هذه الفكرة قد أصابها ما أصابها من عطب وتآكل، فانكسرت تحت وقع أحداث غزة، حيث ظهر جلياً أن ما يظهره الغرب من تعاطف تجاه بعض القضايا ليس أكثر من نفاق سياسي، وكيل بمكيالين لصالح أطراف تمسك اليوم بالقرار السياسي والاقتصادي العالمي، أما الضعفاء فعلاً والذين لا مصلحة ترتجى منهم فلا حظ لهم من التعاطف!