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القائد لا يهرب

2/29/2024 7:20:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كم هو سعيد ((هنية))، القائد ((المقاوم عن بعد))، من سلح ودرب وخطط وأمر، ثم غادر الميدان قبل أن يحمى الوطيس، ذهب بعيداً، حيث لا تطاله قذيفة أو يد تبحث عنه، فهناك سيجد سعة للتفكير والتدبير في جو هادئ ومحيط آمن!

هكذا يكون القادة، إذا كان إمامك اسمه حسن البنا الساعاتي، ومصدر فتاواك من كاتب ((سيناريوهات)) أفلام ((مزراحي))، ذلك المدعو سيد قطب، فأنت تلميذ نجيب، تسمع الكلام، وتلتزم بتوجيهات المرشد، وتنفذ وصايا الذين هربوا من الساحة قبلك، وكتبوها في قصورهم في ضواحي ((ميونيخ)) الألمانية و((زيوريخ)) السويسرية، حيث الخضرة والماء والمنظر الحسن!

أردت إرواء الأرض بمزيد من الدماء، وشهداء يرتقون إلى السماء، لتغسل ماذا؟ ذنوبك أم ذنوب غيرك؟ آثامك أم آثام من سبقوك؟ فهذه أرض فلسطين التي ارتوت منذ مئات السنين، فلسطين التي احتلت واغتصبت على يد جيوش وجحافل أتتها من الغرب والشمال والشرق، فلسطين التي غُسلت من دنس المحتلين بأيدي رجال مثل صلاح الدين، فهل تعرف من هو صلاح الدين؟ إنه القائد والسلطان من ترك القصور في عاصمة ملكه لينام في خيمة على الثغور، هناك على مشارف فلسطين، مع المرابطين في أرض الرباط، واستعد لسنين بعد سنين، ولم يترك رجاله حتى دخل معهم القدس وصلى في مسجدها وهم يكبرون خلفه.

من فتحوا فلسطين، وطردوا منها الروم، ومن حرروها من ملوك الفرنجة وحطموا راياتهم، كانوا مسلمين، ولم يكونوا إخواناً، كانوا أهل ((كتاب وسنة))، ولم يكونوا أهل ((كهانة)) يتبعون ((طائفة سرية))، كانوا أهل بأس وثبات، لا يهربون في ظلام الليل تاركين رجالهم لقمة سائغة لمن لا يرحمون، وقد كنت أيها ((القائد الهارب)) تعرف جيداً ما ينتظرهم، ومع ذلك تركتهم لمصيرهم، فارتوت الأرض بالدماء حتى فاضت، وأزهقت الأرواح حتى غطت السماء، فهل أنت سعيد اليوم بما أنجزت؟

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