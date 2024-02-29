غارات إسرائيلية على دمشق وريف حمص

(MENAFN
- Al-Bayan)
لقي شخص حتفه، بعد أن قصفت مسيرة إسرائيلية مشتبهاً به في شاحنة بريف حمص الغربي على الحدود اللبنانية - السورية، أمس، تزامناً مع ضربة أخرى استهدفت موقعاً قرب دمشق، بعد ساعات من غارات مشابهة قرب العاصمة، مساء الأربعاء.
وقالت مصادر سورية في محافظة حمص: ((المسيرة استهدفت الشاحنة قرب قرية النهرية بريف القصير غربي حمص)). وأضافت المصادر: ((يعتقد أن السيارة تابعة لحزب الله، الذي ينشط في المنطقة)).
من جهته قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت شاحنة وقتلت عنصراً تابعاً لحزب الله في منطقة القصير، بريف حمص على الحدود السورية اللبنانية.
وبالتزامن مع ضربة حمص، تكررت الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا مرة أخرى أمس، واستهدفت ثلاثة صواريخ، وفق المرصد موقعاً تابعاً للدفاع الجوي والرادارات بالقرب من مشروع دُمّر في محيط العاصمة دمشق.
ومساء الأربعاء، دوت انفجارات في معظم أنحاء دمشق، بعد غارة إسرائيلية ليلية استهدفت مواقع قرب العاصمة، ما أدى لمقتل عنصرين موالين لحزب الله، وفق المرصد.
وأكدت وزارة الدفاع السورية مساء الأربعاء، أن إسرائيل شنت هجوماً جوياً من اتجاه الجولان، مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق. وأضافت الوزارة في بيان: ((تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ الإسرائيلية، وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات)).
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