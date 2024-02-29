غارات إسرائيلية على دمشق وريف حمص

لقي شخص حتفه، بعد أن قصفت مسيرة إسرائيلية مشتبهاً به في شاحنة بريف حمص الغربي على الحدود اللبنانية - السورية، أمس، تزامناً مع ضربة أخرى استهدفت موقعاً قرب دمشق، بعد ساعات من غارات مشابهة قرب العاصمة، مساء الأربعاء.

وقالت مصادر سورية في محافظة حمص: ((المسيرة استهدفت الشاحنة قرب قرية النهرية بريف القصير غربي حمص)). وأضافت المصادر: ((يعتقد أن السيارة تابعة لحزب الله، الذي ينشط في المنطقة)).

من جهته قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت شاحنة وقتلت عنصراً تابعاً لحزب الله في منطقة القصير، بريف حمص على الحدود السورية اللبنانية.

وبالتزامن مع ضربة حمص، تكررت الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا مرة أخرى أمس، واستهدفت ثلاثة صواريخ، وفق المرصد موقعاً تابعاً للدفاع الجوي والرادارات بالقرب من مشروع دُمّر في محيط العاصمة دمشق.

ومساء الأربعاء، دوت انفجارات في معظم أنحاء دمشق، بعد غارة إسرائيلية ليلية استهدفت مواقع قرب العاصمة، ما أدى لمقتل عنصرين موالين لحزب الله، وفق المرصد.

وأكدت وزارة الدفاع السورية مساء الأربعاء، أن إسرائيل شنت هجوماً جوياً من اتجاه الجولان، مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق. وأضافت الوزارة في بيان: ((تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ الإسرائيلية، وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات)).

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