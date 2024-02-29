هجوم الضفة يخلّف قتيلين إسرائيليين

أعلنت خدمات الإسعاف الإسرائيلية، أنّ إسرائيليَّين قُتلا بالرصاص، أمس الخميس، في هجوم بالقرب من مستوطنة عيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت خدمات الإسعاف، أنّ مسعفين سجلوا مقتل رجلين، أحدهما يبلغ حوالي 40 عاماً والآخر يبلغ حوالي 20 عاماً. وأفاد الجيش الإسرائيلي، بأنه حيَّد مسلحاً وصل إلى محطة وقود المستوطنة وأطلق النار.

وذكر موقع صحيفة ((يديعوت أحرونوت)) الإسرائيلية، أمس، أنه تم تحييد إرهابيين اثنين بعد شنهما هجوما على محطة وقود في المستوطنة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن شخصين على الأقل قتلا فى هجوم بالرصاص بعد ظهر أمس في محطة وقود عند مدخل مستوطنة عيلي.

واضافت الصحيفة، أنه تم تحييد الإرهابيين الإثنين، أحدهما في مسرح الهجوم والآخر في أثناء محاولته الفرار.

من جهة أخرى، صادرت إسرائيل، أمس الخميس، عدة قطع من الأراضي بالقرب من مستوطنة يهودية كبيرة في الضفة الغربية المحتلة، لكن مصدراً مطلعاً على القرار قال لرويترز، إنه لا توجد خطة للبناء هناك حالياً. وجاء في إعلان صادر عن الإدارة المدنية، وهي جزء من وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن مساحة الأراضي تبلغ 652 فداناً.

وقال المصدر الإسرائيلي، إن هذه المناطق سيتم تصنيفها الآن كجزء من مستوطنة معاليه أدوميم الواقعة شرقي القدس.

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