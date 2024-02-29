الأمم المتحدة: «يونيتامس» انسحبت من السودان

أفادت الأمم المتحدة، أمس، بأن بعثتها المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان ((يونيتامس))، أنهت انسحابها، على أن تبدأ إجراءات تصفية أرصدتها اعتباراً من مطلع مارس الجاري.

وأنهت الأمم المتحدة ولاية بعثة ((يونيتامس)) مطلع ديسمبر الماضي، استناداً على طلب السودان، وفقاً لقرار نص على نقل مهامها إلى وكالات وصناديق وبرامج المنظمة.

وقال كبير المتحدثين باسم أمين عام الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، في بيان، إن ((بعثة ((يونيتامس)) أنهت انسحابها من السودان، وسيبقي فريق صغير في بورتسودان للإشراف على تصفية أرصدتها بدءاً من 1 مارس)).

ونوّه دوغاريك بأن أمين عام الأمم المتحدة، يعوّل على تعاون السلطات السودانية، لضمان إكمال عملية تصفية أرصدة البعثة بأسرع وقت ممكن.

وأكد دوغاريك أن الأمم المتحدة لن تغادر السودان، وستبقى ملتزمة بتوفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة، ودعم تطلعات السودانيين في السلام والأمن.

وشدد على أن الصراع المستمر، يزيد من تقويض سيادة القانون وحماية المدنيين، كما يهدد سائر البلاد، والمنطقة برمتها، مضيفاً أن المبعوث الشخصي لأمين عام الأمم المتحدة، رمطان لعمامرة، بدأ عمله لدعم جهود الوساطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بالتنسيق والشراكة الوثيقة مع الشركاء الأفارقة والدوليين.

يذكر أن بعثة ((يونيتامس)) تأسست في 2020، تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، بطلب من رئيس الوزراء السوداني آنذاك، عبد الله حمدوك، لمساعدة السودان على الانتقال الديمقراطي، وتحقيق السلام، واستقطاب الموارد للتنمية.

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