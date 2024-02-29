بدء مفاوضات إنهاء التحالف الدولي في العراق

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، اللواء يحيى رسول عبدالله، أن اللجان الفرعية الثلاث المنبثقة عن اللجنة العسكرية العليا لإنهاء مهام التحالف الدولي في البلاد، شرعت في عقد اجتماعاتها في العاصمة بغداد مع نظيراتها من التحالف الدولي، لأغراض التفاوض على إنهاء مهام التحالف الدولي في العراق، إلى جانب تقييم خطر الإرهاب في عموم البلاد.

وأفاد رسول في بيان صحافي، أمس، بأن الاجتماع ناقش الموضوعات المعدة على جداول الأعمال، لتقييم خطر الإرهاب، ومواقف البيئة العملياتية، والخيارات الآنية والمستقبلية، لتعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية.

وأضاف إن ((اللجان رفعت محاضر اجتماعاتها ليتسنى إكمال متطلبات خطة إنهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة ((داعش))، والانتقال إلى العلاقات الثنائية الواسعة مع الدول الأعضاء))، منوّهاً بتأكيد اللجان الفرعية استمرار عقد اجتماعاتها الدورية لإنجاز أعمالها.

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية، محمد شيّاع السوداني، أعلن في تصريحات سابقة، مضي الحكومة في إنهاء مهام قوات التحالف الدولي لمحاربة ((داعش)) في العراق، والتحول إلى العلاقات الثنائية مع الدول الممثلة في التحالف، خاصة بعد زوال خطر التنظيم الإرهابي.

وربط الرئيس العراقي، عبداللطيف رشيد، الهجمات الأخيرة التي نفذتها فصائل مسلحة ضد مواقع تتواجد فيها القوات الأمريكية في العراق، بالحرب الإسرائيلية على غزة. وعبّر عن تفاؤله بالتوافق العراقي الأمريكي في شأن ملف إنهاء التواجد العسكري الأمريكي، وقال عنه إنه موجود بالأساس بناءً على دعوة من حكومة بغداد قبل سنوات عدّة، للمساعدة في محاربة ((داعش)).

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