بوتين يلوّح بحرب نووية حال تدخّل «الناتو» عسكرياً في أوكرانيا

حذّر الرئيس الروسي فلادمير بوتين، من احتمالية اندلاع حرب نووية حال تدخلت الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي ((الناتو)) عسكرياً في صراعه في أوكرانيا، مشدداً على أن بلاده تملك أسلحة قادرة على إصابة أراضي الدول الغربية، محذراً الأخيرة من أن تهديداتها لموسكو تثير ((خطراً فعلياً))، في شأن نزاع نووي.

وقدم بوتين وعوداً أمام البرلمان الروسي، بالقيام بإصلاحات اجتماعية واسعة النطاق، وذلك قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات الرئاسية.

وقال بوتين في خطابه السنوي ((حالة الأمة))، أمام مجلسي البرلمان الروسي، لـ 1000 ممثل من قطاعات السياسة، والتجارة، والثقافة، والدين، ألقاه في ((غوستيني دفور))، بالقرب من الساحة الحمراء في موسكو، إنه يتعين على الغرب تذكر أن روسيا لديها أسلحة من شأنها ضرب أهداف في أرضه.

وشدد على أن أي تصعيد واستخدام للأسلحة النووية، يمكن أن يؤدي ((لانقراض الحضارة)). وأكد بحزم.. هذا ليس ((فيلماً كرتونياً)).

وأوضح بوتين أن تداعيات مثل هذه الخطوة، يمكن أن تكون مأساوية، في حين وصف في نفس الوقت المزاعم التي تفيد بأن روسيا تريد مهاجمة الغرب، بأنها ((هراء)).

وحذّر بوتين من أن الدول الغربية تثير ((خطراً فعلياً)) لنزاع نووي، في حال تصعيد الصراع في أوكرانيا، مؤكداً أن الجيش الروسي الذي يحقق مكاسب ميدانية في أوكرانيا، عزز قدراته القتالية، وهو يتقدم ((بثقة)) عبر جبهات مختلفة، مشدداً على أن ((القوات المسلحة لن تتراجع، ولن تفشل، ولن تخون)).

وعاد بوتين إلى التصريحات الأخيرة، المثيرة للجدل، لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول إمكان إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، فقال: ((تحدثوا عن إمكان إرسال وحدات عسكرية غربية إلى أوكرانيا.. لكن تبعات هذه التدخلات ستكون مأسوية)).

وتابع: ((عليهم أن يدركوا في نهاية المطاف، أن لدينا أسلحة قادرة على إصابة أهداف على أراضيهم. كل ما يبتكره الغرب، يخلق خطراً فعلياً لنزاع باستخدام الأسلحة النووية، وبالتالي، القضاء على الحضارة)).

وهاجم بوتين الإدارة الأمريكية قائلاً، إنها ((ترغب في إظهار أنها تدير العالم كما كانت في السابق))، و((ممارسة الديماغوجية)) قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية نوفمبر المقبل.

وأضاف أن روسيا سوف تعزز من أسطولها الغربي، بسبب الخطر المحتمل الناجم عن توسع ((الناتو))، رغم أنه عرض إجراء حوار مع الولايات المتحدة بشأن الأمن الاستراتيجي العالمي، لكنه أكد رفض أي محاولات لإجبار موسكو على الدخول في مثل هذه المحادثات.

وأكد بوتين أن روسيا لن تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها الداخلية. وجدد اتهامه للغرب بمحاولة تدمير بلاده من الداخل، منوّهاً بأن معظم المواطنين أيدوا قراره قبل عامين، بإرسال عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا، خلال ما عرفته موسكو بـ ((عملية عسكرية خاصة)). كما عبّر عن اعتقاده بأنه من المهم لروسيا تعزيز علاقاتها مع البلدان العربية ودول أمريكا اللاتينية.

وتباهى بوتين بقوة بلاده عسكرياً، فقال إن روسيا استخدمت أنظمة أسلحة متقدمة، منها صواريخ ((زيركون)) الفرط صوتية، وإنها تتمتع بالتفوق العسكري في أوكرانيا، وأن الجيش الروسي عزز قدراته القتالية، وهو يتقدم ((بثقة)) عبر جبهات مختلفة، مردفاً ((ازدادت القدرات القتالية للقوات المسلحة الروسية بشكل كبير. إنها تتقدم بثقة عبر عدد من الجبهات)).

كما قدّم بوتين وعوداً بالقيام بإصلاحات اجتماعية واسعة النطاق، وذلك قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات الرئاسية.

وقال إنه من المقرر إنفاق نحو تريليون روبل على تحديث نظام الرعاية الصحية في البلاد، كما أقر بأن هناك 13.5 مليون روسي يعيشون تحت خط الفقر، لا سيما في الأسر الكبيرة، مبيّناً أن الوضع المالي لـ 30 % من الأسر الكبيرة، غير مستقر، متعهداً بخفض هذا العدد ليصل إلى 12 % بحلول 2030.

وأكد أن مكافحة الفقر في روسيا، هي إحدى أولوياته، متعهداً بتقديم تمويل إضافي لتجديد مدارس البلاد.

وأفادت وسائل إعلام روسية، بأن الخطاب الخميس، لم يبث تلفزيونياً فقط، بل أيضاً داخل صالات السينما، في 20 مدينة في روسيا.

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