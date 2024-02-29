حكم قضائي يشطب اسم ترامب من «انتخابات إلينوي»

أمرت قاضية في ولاية إلينوي الأمريكية، أول من أمس، باستبعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية، على خلفية دوره في هجوم السادس من يناير 2021 على مبنى ((الكابيتول)).

وصدر الحكم القضائي، في خطوة مفاجئة، بناء على ما يسمى بـ((حظر التمرد)) في التعديل الـ14، في إشارة إلى الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في أعمال عنف أو تمرد ضد الحكومة أو النظام القائم. بينما تم إيقاف القرار مؤقتاً، ما يمنح ترامب وقتاً قصيراً للاستئناف، وفقاً لما نقلته ((فرانس برس)) و((د ب أ)) عن شبكة ((سي إن إن)).

يأتي القرار، غير المتوقع، في وقت لا يزال طعن مماثل مناهض لترامب من كولورادو معلقاً أمام المحكمة العليا الأمريكية، التي من المتوقع على نطاق واسع أن ترفض الحجج القائلة إن ترامب يواجه حظراً على توليه منصب رسمي. فيما يأتي بعد ساعات فقط من إعلان المحكمة العليا أنها ستستمع إلى المرافعات الشفوية في ادعاء ترامب بأنه يتمتع بحصانة رئاسية ضد التهم الجنائية.

وأقصت قاضية محكمة مقاطعة كوك، تراسي بورتر، ترامب من قائمة المرشحين في إلينوي بعد شهر من رفض طعن ترامب من قبل مجلس الانتخابات في الولاية، التي تعد الثالثة التي يتم فيها إزالة ترامب من قائمة المرشحين، بعد كولورادو، ومين.

بينما يتعيّن على القضاة التسعة النظر في مسألة إن كان ترامب، الأوفر حظاً لنيل بطاقة تشريح الحزب الجمهوري، غير مؤهل للترشح في الانتخابات التمهيدية لحزبه في كولورادو، نظراً إلى تورطه في تمرّد متمثل باقتحام أنصاره مبنى ((الكابيتول))،. فيما ألمحت المحكمة العليا، فبراير الماضي، إلى أنها تشكك في الحكم الصادر في كولورادو.

وندد ترامب بالقرار الصادر في إلينوي، معتبراً أنه ((مدفوع سياسياً وغير منصف)). وأفادت حملة ترامب بأن ((المجموعات التي تشكل واجهة للديمقراطيين تواصل محاولاتها التدخل في الانتخابات وحرمان ترامب من مكانه الصحيح على بطاقات الاقتراع))، متعهّدة تقديم استئناف ضد الحكم.

وجمّدت القاضية قرارها حتى الجمعة لإفساح مجال للاستئناف.

وقالت حملة ترامب ((في الأثناء، ما زال ترامب على قائمة المرشحين في إلينوي، ويتصدر الاستطلاعات وسيعيد لأمريكا عظمتها)).

جدير بالذكر أن كولورادو، وأكثر عن 10 ولايات أخرى، ستجري انتخاباتها لتسمية المرشح الرئاسي في الخامس من مارس الجاري، وهو يوم يعرف بـ((الثلاثاء الكبير))، فيما يتوقع صدور قرار المحكمة العليا قبل هذا الموعد. في الغضون يتوجّه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وترامب إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة في إطار محاولتهما كسب تأييد الناخبين حول واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام قبل الانتخابات الرئاسية المقررة نوفمبر المقبل.

وسيسافر بايدن إلى براونزفيل في ولاية تكساس، حيث سيجتمع مع عناصر من شرطة حرس الحدود ومسؤولين محليين، وفقاً للبيت الأبيض. أما ترامب، الذي ما زال يصر على تحميل منافسه مسؤولية أزمة الهجرة، فسيتوجه إلى بلدة إيغل باس في تكساس، على مسافة نحو 500 كيلومتر من براونزفيل.

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