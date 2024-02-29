السيسي يشدد على وحدة الصف السوداني

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد الجيش، عبدالفتاح البرهان، بقصر الاتحادية في العاصمة المصرية القاهرة، لإجراء مباحثات ثنائية، بالتزامن مع إجراء ((غريم البرهان))، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو ((حميدتي))، مباحثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، في العاصمة الليبية طرابلس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، بأن السيسي أكد خصوصية العلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والسودان، مؤكداً ((حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين)).

وأوضح فهمي أن اللقاء ((شهد استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والجهود الرامية لتسوية الأزمة الجارية، بما يضمن استعادة الاستقرار، ويحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية ومؤسساتها، ويلبي تطلعات الشعب السوداني نحو تحقيق الأمن والاستقرار)).

وأضاف: ((أعرب السيسي عن حرص مصر على أمن السودان الشقيق، ومواصلة تقديم الدعم الكامل لتحقيق الاستقرار السياسي، والأمني، والاقتصادي، بالسودان، ودعم وحدة الصف السوداني، وتسوية النزاع القائم، انطلاقاً من الارتباط الوثيق بين الأمن القومي للبلدين، كما أكد استمرار مصر في الاضطلاع بدورها لتخفيف الآثار الإنسانية للنزاع على الشعب السوداني)).

وأكد البرهان، تقدير السودان الكبير للدعم المصري، في ظل الظروف الحالية التي يمر بها، منوّهاً بأن هذا الدعم ((يعكس الروابط التاريخية الممتدة، التي تجمع البلدين الشقيقين، التي عكسها الدور المصري في استقبال المواطنين السودانيين، وتخفيف آثار الأزمة))، بحسب البيان.

رافق البرهان، خلال الزيارة، وزير الخارجية المكلف، علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة، الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

أفادت وسائل إعلام سودانية، بعودة البرهان إلى السودان بعد زيارة رسمية لمصر، استغرقت يوماً واحداً.

تزامناً، التقى الدبيبة مع ((حميدتي)) والوفد المرافق له، في طرابلس. وأفاد المكتب الإعلامي للدبيبة، بأن لقاء الدبيبة مع ((حميدتي))، جاء ((بهدف متابعة تطورات الأوضاع في السودان))، بحسب ما أوردت وسائل إعلام ليبية.

وأكد الدبيبة عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا والسودان، الذي يحتم على ليبيا تقديم المساندة في الظروف الحالية، مشدداً على ضرورة إنهاء الحرب والصراع، والوصول إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

يأتي لقاء الدبيبة و((حميدتي))، بعد يومين من زيارة البرهان إلى طرابلس، ولقائه الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الاثنين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز