ميقاتي: وقف القتال في غزة سيطلق محادثات التهدئة في لبنان

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أمس، إن الهدنة التي قد تبدأ في قطاع غزة الأسبوع المقبل، ستؤدي إلى محادثات غير مباشرة لإنهاء القتال على طول الحدود الجنوبية للبنان.

وفي مقابلة مع ((رويترز))، قال ميقاتي، إنه واثق بأن حزب الله سيوقف إطلاق النار إذا فعلت إسرائيل الشيء نفسه، منهية ما يقرب من خمسة أشهر من القصف والغارات الجوية عبر الحدود.

وشن الطيران الإسرائيلي، سلسلة من الغارات، أمس، على معاقل حزب الله في سلسلة من القرى اللبنانية، ما أسفر عن أضرار وإصابات.

وجاء ذلك عقب إعلان حزب الله استهداف موقع الرمثا في مزارع شبعا بالأسلحة الصاروخية، ‏وأصابوه إصابة مباشرة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

واستهدف الهجوم الإسرائيلي مشارف بيت ليف وراميا. وبحسب مصادر الأمن اللبنانية، أصيب 14 شخصاً في هجمات إسرائيلية على بلدة صديقين بعد منتصف الليل.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن الطائرات الحربية ضربت عدداً من الأهداف التابعة لحزب الله في منطقة جبل بلاط، بما في ذلك مواقع إطلاق وموقع عسكري. وأضاف الجيش أنه جرى تحديد عدد من عمليات الإطلاق، التي عبرت من لبنان باتجاه أدميت وشلومي في شمال إسرائيل، أمس.

وأعلن حزب الله، أمس، استهداف مستوطنة ((ايلون)) الإسرائيلية بدفعات من صواريخ الكاتيوشا، رداً على الهجمات الإسرائيلية على القرى والمدنيين في جنوب لبنان. وقال حزب الله، في بيان صحفي: ((رداً على الاعتداءات الإسرائيلية، التي استهدفت القرى والمدنيين، وآخرها مقتل لبناني وزوجته المسنين في بلدة كفرا، استهدف ‌عناصرنا مستوطنة ((ايلون)) بدفعات من صواريخ الكاتيوشا)).

وأعلن الحزب، في بيانات منفصلة سابقة، استهداف انتشار للجنود الإسرائيليين في محيط موقع ((جل العلام)) وموقع ((الرمثا))، وتجمع للجنود في محيط ((تلة الكوبرا)) بالأسلحة الصاروخية.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي، وعناصر تابعة لحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.‏

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز